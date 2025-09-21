«Μηνιαίο» επίδομα: Ποιοι λαμβάνουν 746 ευρώ με μία αίτηση

Η εβδομαδιαία αμοιβή των δικαιούχων ανέρχεται σε 186,70 ευρώ

Οικονομια
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pexels
Eπίδομα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίδομα 746 ευρώ τον μήνα για δικαιούχους από την ΔΥΠΑ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου. Το επίδομα αφορά την αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 ευρώ.

