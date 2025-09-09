Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες

Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 14:55 Φοιτητικά σπίτια: Στα ύψη οι τιμές - Οι περιοχές με τα πιο φθηνά ενοίκια
09.09.25 , 14:41 Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση αφιερώνοντας δέκα λεπτά την ημέρα
09.09.25 , 14:36 Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό χτύπημα 20 άμαχοι που περίμεναν τις συντάξεις
09.09.25 , 14:27 Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: «Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου»
09.09.25 , 14:24 Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
09.09.25 , 14:14 Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
09.09.25 , 14:13 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι φετινές τηλεοπτικές σειρές - Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 14:02 Βύρων Κοτζαμάνης: «Ολόκληροι νομοί στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης»
09.09.25 , 13:42 Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες
09.09.25 , 13:39 Ποιοι αποθέωσαν τον Εργκίν Αταμάν;
09.09.25 , 13:11 Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
09.09.25 , 13:07 Μαρίνα Σάττι- Σε ποιες Ευρωπαϊκές πόλεις μπορείτε να τη δείτε
09.09.25 , 13:06 Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
09.09.25 , 12:41 Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς
09.09.25 , 12:34 Πώς αντέδρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα του σεισμού
Grand Hotel: Ποια είναι η Φρίντα Ζάππα που θα υποδυθεί η Δανάη Μιχαλάκη;
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
Πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του για 4 χρόνια
Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε Πληρώνονται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

Οι συντάξεις, όπως κάθε μήνα, καταβάλλονται διαφορετικές ημέρες σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, ενώ τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς την προηγούμενη ημέρα.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου 2025 - Οι ημερομηνίες

Οι κύριες συντάξεις Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν: 

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025: Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025: Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top