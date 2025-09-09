Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

Οι συντάξεις, όπως κάθε μήνα, καταβάλλονται διαφορετικές ημέρες σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, ενώ τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς την προηγούμενη ημέρα.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου 2025 - Οι ημερομηνίες

Οι κύριες συντάξεις Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν:

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025: Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025: Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.