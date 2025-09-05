Ο χάρτης των πληρωμών από  e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 12 Σεπτεμβρίου

65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 κατά τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του.
Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
– 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
– 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».