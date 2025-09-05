Ο χάρτης των πληρωμών από  e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 12 Σεπτεμβρίου

Πληρωμές μεταξύ άλλων για επίδομα ανεργίας και επίδομα μητρότητας

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, φωτογραφία Ευρωκίνηση
65.885.000 ευρώ θα καταβληθούν συνολικά σε 65.951 δικαιούχους από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 κατά τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του. 

Ψηφιακές υπηρεσίες ΕΦΚΑ: 140 νέες λειτουργίες έως το τέλος του 2025

Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

– 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,


– 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,


– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,


– 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
