Ψηφιακές υπηρεσίες ΕΦΚΑ: 140 νέες λειτουργίες έως το τέλος του 2025

100 ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν πλέον μέσω του efka.gr, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού με περισσότερες από 140 διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες για 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Απογευματινή» και ο Γιώργος Αυτιάς.

Όπως τονίζει στην «Απογευματινή» ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, η καθημερινή προσπάθεια επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες στοχεύουν στην άμεση απόκριση στις δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών για ταχύτερη απονομή συντάξεων και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ψηφιακής εποχής του ΕΦΚΑ. Στον πυρήνα του βρίσκεται το καινοτόμο «Dashboard του πολίτη», μια προσωποποιημένη ψηφιακή υπηρεσία που παρέχει ενιαία και εύκολα προσβάσιμη ενημέρωση.

Το dashboard λειτουργεί ως πλήρης ψηφιακός φάκελος κάθε ασφαλισμένου, περιλαμβάνοντας το σύνολο του ασφαλιστικού ιστορικού από το πρώτο έως το τελευταίο ένσημο. Οι πληροφορίες είναι άμεσα προσβάσιμες τόσο από τον ΕΦΚΑ όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι αποκτούν πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής τους κατάστασης με ένα απλό κλικ.

Ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων αρχείων

Παράλληλα, υλοποιείται το τεράστιο έργο σάρωσης και ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων σελίδων χάρτινων αρχείων από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικασία επεκτείνεται χρονικά πριν από το 2001 ή ακόμα και το 1998, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία πλήρων ασφαλιστικών βιογραφικών.

Μέσω αυτού του ενιαίου αποθετηρίου ασφαλιστικού ιστορικού, κάθε συνταξιούχος θα έχει άμεση πρόσβαση στα εξής στοιχεία:

Συνταξιοδοτική απόφαση και ποσό σύνταξης

Ημερομηνίες καταβολής κύριας και επικουρικής σύνταξης

Δικαιούμενα αναδρομικά ποσά

Καταβολή εισφορών από εργοδότες

Έκδοση ταυτότητας πληρωμής για επαγγελματίες και αγρότες

Χρόνος ασφάλισης και τυχόν οφειλές

Ασφαλιστική ικανότητα

Κυβερνητική προτεραιότητα και νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Σταδιακά επιλύεται η ασφαλιστική «Βαβέλ» των 1.500 διαφορετικών διατάξεων για έκδοση συντάξεων και του 1,1 εκατομμυρίου εκκρεμοτήτων που κληροδότησε ο Νόμος Κατρούγκαλου.

Οι διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή «infogov», την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 1555, καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικού κλεισίματος ραντεβού και εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ μέσω της πλατφόρμας «myEFKALive».

Ηλεκρονικό πορτοφόλι για τους εργαζόμενους

Ανάμεσα στις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται σύντομα να προστεθούν στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται οι εξής:

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

• Διαδικασία ταχείας απονομής συντάξεων τις «fast track συντάξεις» και «συντάξεις εμπιστοσύνης».

• Αυτόματη σύνδεση του e-ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση.

• Σύστημα Προσμέτρησης Ημερών Ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση.

• Καταβολή αναδρομικών σε όσους λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις.

• Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας.

• Υπηρεσίας myEFKAlive, ηλεκτρονικά ραντεβού και επικοινωνία μέσω της λειτουργίας του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555.

• Εφαρμογή «Μάθε πού ανήκεις» μέσω της οποίας κάθε ασφαλισμένος εντοπίζει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκει.

• Ηλεκτρονική κοινοποίηση συνταξιοδοτικών αποφάσεων στη Θυρίδα Πολίτη.

Ήδη μέσω αυτών των βασικών παρεμβάσεων:

Α) εκδόθηκαν 990.000 κύριες συνταξιοδοτικές αποφάσεις από τον Ιανουάριο του 2021.

Β) 239.000 οι αποφάσεις επικουρικών συντάξεων από 01/2023 έως 01/2025, εκ των οποίων 44.300 απονεμήθηκαν αυτόματα.

Γ) 11.000 αποφάσεις Εφάπαξ δημόσιου τομέα απονεμήθηκαν μέσω αυτοματοποίησης εντός του 2024.

Δ) 20.000 Συνταξιοδοτικές αποφάσεις είναι ο μέσος μηνιαίος ρυθμός έκδοσης αποφάσεων τους τελευταίους 49 μήνες.

