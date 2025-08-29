Ψηφιακές υπηρεσίες ΕΦΚΑ: 140 νέες λειτουργίες έως το τέλος του 2025

H προσωποποιημένη ψηφιακή υπηρεσία «Dashboard του πολίτη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 20:30 Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
29.08.25 , 20:28 Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ
29.08.25 , 19:49 Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της
29.08.25 , 19:36 Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
29.08.25 , 19:33 Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
29.08.25 , 19:13 «Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 19:00 Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη
29.08.25 , 19:00 MINI: Το μοντέλο που άλλαξε την αυτοκίνηση
29.08.25 , 18:53 Ο «χάρτης» των πληρωμών e - ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ  από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου
29.08.25 , 18:41 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ακούω τη φωνή της γιαγιάς μου μέσα απ’ τον αέρα»
29.08.25 , 18:37 CUPRA Tindaya: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο
29.08.25 , 18:14 Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram
29.08.25 , 18:09 Καμίνια: Σήμερα η απόφαση για τον 5χρονο - Θα απομακρυνθεί απ' τη μητέρα;
29.08.25 , 17:46 Pirelli και Inter γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας
29.08.25 , 17:45 Ψηφιακές υπηρεσίες ΕΦΚΑ: 140 νέες λειτουργίες έως το τέλος του 2025
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
Αυτή είναι η οδηγός της Πόρσε: Διασκέδαζε με τον Τρ. Σαμαρά πριν το τροχαίο
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Πληροφορίες «Απογευματινή», φωτογραφία Υπουργείο Εργασίας, βίντεο Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

100 ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν πλέον μέσω του efka.gr, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού με περισσότερες από 140 διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες για 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Απογευματινή» και ο Γιώργος Αυτιάς. 

Όπως τονίζει στην «Απογευματινή» ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, η καθημερινή προσπάθεια επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες στοχεύουν στην άμεση απόκριση στις δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών για ταχύτερη απονομή συντάξεων και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.

Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ψηφιακής εποχής του ΕΦΚΑ. Στον πυρήνα του βρίσκεται το καινοτόμο «Dashboard του πολίτη», μια προσωποποιημένη ψηφιακή υπηρεσία που παρέχει ενιαία και εύκολα προσβάσιμη ενημέρωση.

Το dashboard λειτουργεί ως πλήρης ψηφιακός φάκελος κάθε ασφαλισμένου, περιλαμβάνοντας το σύνολο του ασφαλιστικού ιστορικού από το πρώτο έως το τελευταίο ένσημο. Οι πληροφορίες είναι άμεσα προσβάσιμες τόσο από τον ΕΦΚΑ όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι αποκτούν πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής τους κατάστασης με ένα απλό κλικ.

Συντάξεις-Εξπρές: Πότε θα εκδίδονται σε λίγες ώρες

Ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων αρχείων

Παράλληλα, υλοποιείται το τεράστιο έργο σάρωσης και ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων σελίδων χάρτινων αρχείων από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικασία επεκτείνεται χρονικά πριν από το 2001 ή ακόμα και το 1998, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία πλήρων ασφαλιστικών βιογραφικών.

Μέσω αυτού του ενιαίου αποθετηρίου ασφαλιστικού ιστορικού, κάθε συνταξιούχος θα έχει άμεση πρόσβαση στα εξής στοιχεία:

  • Συνταξιοδοτική απόφαση και ποσό σύνταξης
  • Ημερομηνίες καταβολής κύριας και επικουρικής σύνταξης
  • Δικαιούμενα αναδρομικά ποσά
  • Καταβολή εισφορών από εργοδότες
  • Έκδοση ταυτότητας πληρωμής για επαγγελματίες και αγρότες
  • Χρόνος ασφάλισης και τυχόν οφειλές
  • Ασφαλιστική ικανότητα
  • Κυβερνητική προτεραιότητα και νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Σταδιακά επιλύεται η ασφαλιστική «Βαβέλ» των 1.500 διαφορετικών διατάξεων για έκδοση συντάξεων και του 1,1 εκατομμυρίου εκκρεμοτήτων που κληροδότησε ο Νόμος Κατρούγκαλου. 

Οι διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή «infogov», την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 1555, καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικού κλεισίματος ραντεβού και εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ μέσω της πλατφόρμας «myEFKALive».

Ηλεκρονικό πορτοφόλι για τους εργαζόμενους

Ανάμεσα στις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν ήδη ενταχθεί ή πρόκειται σύντομα να προστεθούν στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται οι εξής:

•    Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
•    Διαδικασία ταχείας απονομής συντάξεων τις «fast track συντάξεις» και «συντάξεις εμπιστοσύνης».
•    Αυτόματη σύνδεση του e-ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση.
•    Σύστημα Προσμέτρησης Ημερών Ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση.
•    Καταβολή αναδρομικών σε όσους λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις.
•    Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας.
•    Υπηρεσίας myEFKAlive, ηλεκτρονικά ραντεβού και επικοινωνία μέσω της λειτουργίας του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555.
•    Εφαρμογή «Μάθε πού ανήκεις» μέσω της οποίας κάθε ασφαλισμένος εντοπίζει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκει.
•    Ηλεκτρονική κοινοποίηση συνταξιοδοτικών αποφάσεων στη Θυρίδα Πολίτη. 


Έρχεται η «Θάλεια»: To avatar που θα απαντά σε ερωτήσεις για τον e-ΕΦΚΑ

Ήδη μέσω αυτών των βασικών παρεμβάσεων:

Α) εκδόθηκαν 990.000 κύριες συνταξιοδοτικές αποφάσεις από τον Ιανουάριο του 2021.

Β) 239.000 οι αποφάσεις επικουρικών συντάξεων από 01/2023 έως 01/2025, εκ των οποίων 44.300 απονεμήθηκαν αυτόματα.

Γ) 11.000 αποφάσεις Εφάπαξ δημόσιου τομέα απονεμήθηκαν μέσω αυτοματοποίησης εντός του 2024.

Δ) 20.000 Συνταξιοδοτικές αποφάσεις είναι ο μέσος μηνιαίος ρυθμός έκδοσης αποφάσεων τους τελευταίους 49 μήνες.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
E-ΕΦΚΑ
 |
ΕΦΚΑ
 |
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top