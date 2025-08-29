Ο «χάρτης» των πληρωμών e - ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ  από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

78,6 εκατ. ευρώ σε πάνω από 103. 000 δικαιούχους

Οικονομια
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
ευρώ χρήματα
78.618.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 103.582 δικαιούχους του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.   

Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Ψηφιακές υπηρεσίες ΕΦΚΑ: 140 νέες λειτουργίες έως το τέλος του 2025

-Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
-Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
-Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ 

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Αλλαγές σε επιδόματα ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ μετά το καλοκαίρι

-23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
 

ΕΦΚΑ
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
