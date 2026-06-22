Την παραίτησή του από πρωθυπουργός της Βρετανίας και από πρόεδρος των Εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, σε διάγγελμά του από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», ανέφερε ο κ. Στάρμερ. «Αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο». Στη συνέχεια πραγματοποίησε έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων.

Ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και πρόεδρος των Εργατικών - AP Images

«Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές», ανέφερε πριν ανακοινώσει την παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος.

Ο απερχόμενος ηγέτης των Εργατικών δήλωσε ότι άκουσε το μήνυμα που έστειλε το κόμμα του και αποδέχεται την ετυμηγορία «καλή τη πίστει», υπογραμμίζοντας πως όλες οι αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του είχαν ως γνώμονα «το καλό της πατρίδας».

Ανατρέχοντας στην πορεία του στην ηγεσία του κόμματος, ο Στάρμερ σημείωσε ότι όταν ανέλαβε τα ηνία των Εργατικών πολλοί θεωρούσαν πως το κόμμα είχε πλέον περάσει στο πολιτικό περιθώριο και ότι η επιστροφή του στην εξουσία ήταν αδύνατη.

Ο Κιρ Στάρμερ σε διάγγελμά του τόνισε ότι άκουσε το μήνυμα από το κόμμα του και αποχωρεί από την ηγεσία του

«Μου έλεγαν ξανά και ξανά ότι το κόμμα μου είχε τελειώσει, ότι ανήκαμε πλέον στο παρελθόν και ότι η κατάκτηση της πλειοψηφίας στις γενικές εκλογές – πόσο μάλλον μιας σαρωτικής νίκης – ήταν αδύνατη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Εργατικοί κατάφεραν να διαψεύσουν τις προβλέψεις, καθώς προχώρησαν σε βαθιές αλλαγές στο εσωτερικό του κόμματος. Όπως είπε, «ξεριζώσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και γίναμε ξανά ένα κόμμα που στεκόταν με υπερηφάνεια δίπλα στη χώρα του και κάτω από την εθνική της σημαία».

Όπως είπε ο Κιρ Στάρμερ μετά την παραίτησή του θα γίνει ο καλύτερος σύντροφος στη σύζυγό του που στάθηκε βράχος όσο ήταν πρωθυπουργός - AP Images

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, η αναμόρφωση του κόμματος δεν είχε ως στόχο την εξουσία καθαυτή, αλλά τη δημιουργία μιας δικαιότερης Βρετανίας. «Η δύσκολη αυτή προσπάθεια αλλαγής είχε έναν και μόνο σκοπό: όχι την εξουσία για χάρη της εξουσίας, αλλά τη βελτίωση της Βρετανίας. Τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χώρας, βασισμένης στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, όπου όλοι αναγνωρίζονται, όλοι έχουν αξία και όπου ο πλούτος και οι ευκαιρίες ανήκουν σε όλους και όχι μόνο στους λίγους προνομιούχους», τόνισε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στην οικογένειά του στο κλείσιμο της ομιλίας του. «Όταν θα φύγω από τη σημαντικότερη δουλειά, θα είμαι ο καλύτερος σύζυγος για τη σύζυγό μου που ήταν βράχος και ο καλύτερος μπαμπάς για τα παιδιά μου», είπε εμφανώς φορτισμένος.

Το χρονοδιάγραμμα για τη διαδοχή

Παράλληλα, ο Στάρμερ ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών να δρομολογήσει άμεσα τη διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας. Η κατάθεση υποψηφιοτήτων αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου, πριν από την έναρξη των θερινών κοινοβουλευτικών διακοπών.

Ο Κιρ Στάρμερ είπε πως θα παραμείνει στην πρωθυπουργία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαδοχής του - AP Images

Σε περίπτωση που υπάρξουν πολλαπλοί υποψήφιοι, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε οι Εργατικοί να έχουν εκλέξει νέο ηγέτη πριν από την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε, ο Στάρμερ θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού, διαβεβαιώνοντας ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα προσφέρει την πλήρη στήριξή του στον διάδοχό του, όποιος κι αν είναι αυτός.