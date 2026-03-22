Ρώμη: Έκρηξη από διαρροή σε φιάλη φυσικού αερίου ισοπέδωσε κτίρια

Απεγκλωβίστηκαν 2 σοβαρά τραυματίες

22.03.26 , 18:38 Ρώμη: Έκρηξη από διαρροή σε φιάλη φυσικού αερίου ισοπέδωσε κτίρια
Ρώμη: Έκρηξη από διαρροή σε φιάλη φυσικού αερίου ισοπέδωσε κτίρια
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη έκρηξη από διαρροή φιάλης φυσικού αερίου ισοπέδωσε τρεις πολυκατοικίες στη Ρώμη.
  • Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Εβδομήντα κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
  • Ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι χαρακτήρισε την καταστροφή "αδιανόητη" και υποσχέθηκε βοήθεια στους πληγέντες.
  • Πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Μεγάλη έκρηξη από διαρροή φιάλης φυσικού αερίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε τρεις πολυκατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Αδιανόητη η καταστροφή» λέει ο δήμαρχος της Ρώμης

Η μια από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε σχεδόν ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση».

Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η δημοτική αρχή θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πληγέντες. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια, για να αποκλείσουν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Στην προσπάθειά τους αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι και η βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

