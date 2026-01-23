Βρετανία: Πήρε σπίτι της 16χρονη και την κρατούσε αιχμάλωτη για 25 χρόνια

Καταδικάστηκε μητέρα δέκα παιδιών – Τη χρησιμοποιούσε ως σκλάβα

Βρετανία: Μητέρα κρατούσε σκλάβα γυναίκα επί 25 χρόνια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένοχη κρίθηκε από βρετανικό δικαστήριο μια 56χρονη μητέρα δέκα παιδιών, η οποία κρατούσε αιχμάλωτη για 25 ολόκληρα χρόνια μια άλλη γυναίκα, που αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες. Η γυναίκα κατηγορείται ότι τη χρησιμοποιούσε ως σκλάβα, υποβάλλοντάς τη σε συστηματική κακοποίηση και εξευτελισμούς. 

Η Μάντι Γουίξον ανάγκαζε το θύμα να καθαρίζει το σπίτι της στην πόλη Τιούξμπερι στο Γκλόστερσαϊρ, στο οποίο επικρατούσαν άθλιες συνθήκες, στερώντας της την τροφή και βασικές ανάγκες. 

Βρετανία: Πήρε σπίτι της 16χρονη και την κρατούσε αιχμάλωτη για 25 χρόνια

Η 56χρονη που επί 25 χρόνια κακοποιούσε μια άλλη γυναίκα

Όπως ακούστηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα, η 56χρονη τη έδινε τα τρώει υπολείμματα, της έριχνε απορρυπαντικό στο στόμα, τη ράντιζε με χλωρίνη στο πρόσωπο και την ξύριζε, παρά τη θέλησή της. 

 Η γυναίκα καταδικάστηκε για ψευδή φυλάκιση, καταναγκαστική εργασία και πρόκληση σωματικής βλάβης. 

Ο δικαστής χαρακτήρισε την υπόθεση ως υπόθεση με «ντικενσιανή ποιότητα», περιγράφοντας τη βιαιότητα και την εξαθλίωση που υπέστη το θύμα.

Σύμφωνα με το BBC, το θύμα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, γεννήθηκε σε ένα προβληματικό περιβάλλον και σε ηλικία 16 ετών παραδόθηκε από τους γονείς της στην Γουίξον, με την οποία είχαν φιλική σχέση. 

Η γυναίκα, που σήμερα είναι 40 ετών, εντοπίστηκε από την αστυνομία στις 15 Μαρτίου 2021, όταν ο ένας από τους γιους της κατηγορούμενης εξέφρασε τις ανησυχίες του για την κατάστασή της. 

Μάρτυρες κατέθεσαν ότι το θύμα δεχόταν τακτικούς ξυλοδαρμούς ακόμα και με σκουπόξυλο, με αποτέλεσμα να χάσει κάποια από τα δόντια της, ενώ δεν την άφηναν να φεύγει από το σπίτι και αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τη νύχτα. 

Το δωμάτιο, στο οποίο έμενε ήταν μια κανονική φυλακή, ενώ στο σπίτι ζούσαν κατά περιόδους έως και 13 άτομα. 

Κατά τη διάσωσή της έφερε ουλές στο πρόσωπο από τη χλωρίνη και έντονους κάλους στα πόδια και τους αστραγάλους από τον συνεχή καθαρισμό στα γόνατα.

Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Δεν θέλω να είμαι εδώ. Δεν νιώθω ασφαλής. Η Mandy με χτυπάει συνέχεια». 

Ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν υποσιτισμένη, ενώ οδοντίατρος κατέθεσε ότι υπέφερε επί χρόνια από αθεράπευτες λοιμώξεις και αποστήματα.

Η 56χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να καταδικαστεί στις 12 Μαρτίου. Κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, δήλωσε ότι δεν έχει πολλά να πει στο θύμα και αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη.

To θύμα, από τη στιγμή που διασώθηκε μένει με ανάδοχη οικογένεια, φοιτά σε κολέγιο κι έχει κάνει ταξίδια στο εξωτερικό. 

«Ανθίζει και ζει μια υγιή ζωή», ανέφεραν οι αρχές, ενώ η Εισαγγελία υπογράμμισε ότι η πρόοδός της αποτελεί απόδειξη της δύναμης και της αντοχής της, καθώς προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή της.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΣΚΛΑΒΟΣ
