Τραγωδία στην Τουρκία: Σώθηκε μόνο ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας

Ανασύρθηκαν νεκροί οι γονείς και τα δύο παιδιά από τα συντρίμμια

Τραγικός είναι ο επίλογος της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί στην Τουρκία με την κατάρρευση ενός επταώροφου κτιρίου. 

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου - Νεκρά 2 αδέρφια

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές οι σοροί του 12χρονου Μοχάμεντ Εμίρ Μπιλίρ, της 14χρονης Χαρουνίσα Μπιλίρ και των γονιών τους Λεβέντ και Εμινέ ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Μοναδική επιζών είναι η 18χρονη κόρη της οικογένειας Ντιλάρα Μπιλίρ. 

«Δυστυχώς, βρέθηκαν οι σοροί και των δύο γονέων. Μόλις ανασύρθηκαν οι σοροί του πατέρα Λεβέντ Μπιλίρ και της μητέρας Εμινέ. Αυτό σημαίνει ότι τέσσερα μέλη της πενταμελούς οικογένειάς είναι νεκρά. Μόνο η κόρη τους Ντιλάρα ανασύρθηκε ζωντανή. Η μητέρα, ο πατέρας και τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν. Επισκεφτήκαμε την Ντιλάρα στο νοσοκομείο», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς.

 

 

«Η γενική της κατάσταση είναι καλή. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κράτησε 19 ώρες. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 913 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 628 ατόμων από το προσωπικό έρευνας και διάσωσης. Χρησιμοποιήθηκαν 161 οχήματα διάσωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν έξι σκύλοι και συνολικά 10 συσκευές απεικόνισης και ακρόασης σεισμικών συντριμμιών», πρόσθεσε και κατέληξε:

Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο - Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι

 

 

«Οι προσπάθειες απομάκρυνσης συντριμμιών θα συνεχιστούν αφού η εισαγγελία διενεργήσει έρευνα. Δώδεκα κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά. Υπήρχαν 45 οικογένειες που ζούσαν στο αυτά τα 12 κτίρια. Εννέα από αυτές τις οικογένειες, μια ομάδα 23 ατόμων, φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του δήμου μας. Οι υπόλοιποι έχουν πάει σε συγγενείς τους».

Το κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης  και κάτω από τα ερείπια παγιδεύτηκε μια πενταμελής οικογένεια. 

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, όμως ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπουγιουκγκόζ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με έργα του μετρό που εκτελούνται κοντά στο σημείο. 

Η πόλη Γκέμπζε, που βρίσκεται πάνω στη βόρεια ανατολική ζώνη ρηγμάτων, είχε πληγεί σοβαρά από τον καταστροφικό σεισμό του 1999, ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους.
 

