Θα κατεδαφιστεί ο Πύργος του Άιφελ το 2026;

Ισχύει το viral σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στη γραμματική» δυσκόλεψε την Αγαθή - Εσένα;
16.10.25 , 19:31 Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»
16.10.25 , 19:26 GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο
16.10.25 , 19:23 Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
16.10.25 , 19:12 ΣτΕ: Άκυρη Η Απαγόρευση Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Από τον Δήμο Αθηναίων
16.10.25 , 18:59 MasterChef: Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη - Διεκδίκησε τη θέση σου!
16.10.25 , 18:54 Μητσοτάκης: Στο 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική
16.10.25 , 18:34 Τρικούβερτος καβγάς Βελόπουλου με Καιρίδη στη Βουλή
16.10.25 , 18:31 VW και Skoda στο TAXI Show 2025
16.10.25 , 18:14 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της
16.10.25 , 17:43 H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
16.10.25 , 17:36 Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!
16.10.25 , 17:15 Cash or Trash: Ο Αριστοτέλης φέρνει ένα πολύ ξεχωριστό φλιπεράκι!
16.10.25 , 17:04 Τσιάρας: Διαψεύδει τη φημολογία για παραίτηση
16.10.25 , 16:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της
Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»
Αντώνης Βλοντάκης: Στο θέατρο με την 20χρονη κόρη του, Ηλέκτρα
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
Γνωστός μποξέρ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του- Η τελευταία του ανάρτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου AP (Julia Demaree Nikhinson)
Πύργος Του Άιφελ: Θα Κατεδαφιστεί Το 2026;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Viral έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα ισχυρισμοί ότι το Παρίσι ετοιμάζεται να... αποχαιρετήσει τον Πύργο του Άιφελ, «κατεδαφίζοντάς» τον εντός του 2026.

Οι ισχυρισμοί αυτοί κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το προσωρινό κλείσιμο του αξιοθέατου, λόγω απεργιακών διαμαρτυριών νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Το εμβληματικό κτίριο-ορόσημο της γαλλικής πρωτεύουσας, ύψους 330 μέτρων, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το 2023, απέφερε έσοδα 117,87 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΦΕΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top