Θα κατεδαφιστεί ο Πύργος του Άιφελ το 2026;

Viral έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα ισχυρισμοί ότι το Παρίσι ετοιμάζεται να... αποχαιρετήσει τον Πύργο του Άιφελ, «κατεδαφίζοντάς» τον εντός του 2026.

Οι ισχυρισμοί αυτοί κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το προσωρινό κλείσιμο του αξιοθέατου, λόγω απεργιακών διαμαρτυριών νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Το εμβληματικό κτίριο-ορόσημο της γαλλικής πρωτεύουσας, ύψους 330 μέτρων, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Το 2023, απέφερε έσοδα 117,87 εκατομμυρίων ευρώ.