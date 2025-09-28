Μίσιγκαν: Στις φλόγες εκκλησία μετά από πυροβολισμούς - «Πολλά θύματα»

Νεκρός ο δράστης

28.09.25 , 18:58
Μίσιγκαν: Στις Φλόγες Εκκλησία Μετά Από Πυροβολισμούς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άνδρας άνοιξε πυρ σε εκκλησία Μορμόνων στο Grand Blanc του Μίσιγκαν και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι νεκρός, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Η οροφή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού κινδυνεύει να καταρρεύσει. 

 


Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν πολλά θύματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες, ενώ η εκκλησία έχει πάρει φωτιά, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα λίγο πριν τις 11 π.μ. (6 μ.μ. ώρα Ελλάδος) στην εκκλησία της οδού McCandlish. Βάσει του FOX2 Detroit, υπάρχουν έξι έως οκτώ θύματα, με την κατάστασή τους να παραμένει άγνωστη.

