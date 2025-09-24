Ποιο αναδείχθηκε το καλύτερο εστιατόριο βιολογικών της ΕΕ

Βρίσκεται στην Ελλάδα!

24.09.25 , 19:39 Ποιο αναδείχθηκε το καλύτερο εστιατόριο βιολογικών της ΕΕ
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash (αρχείου)
Ποιο Αναδείχθηκε Το Καλύτερο Εστιατόριο Βιολογικών Της ΕΕ
Ακούστε το άρθρο

Ως το καλύτερο εστιατόριο/catering βιολογικών τροφίμων στην Ευρώπη βραβεύτηκε το ελληνικό εστιατόριο Πεσκέσι. 

Με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, το γνωστό εστιατόριο συνδυάζει το δικό του βιολογικό αγρόκτημα με συνεργασίες από 98% τοπικούς παραγωγούς, υιοθετώντας τη φιλοσοφία «Από το Αγρόκτημα στο Τραπέζι» και «Τραπέζι στο Αγρόκτημα» από το 2014. 

 

 

Διεθνώς αναγνωρισμένο, το εστιατόριο αναβιώνει την κρητική γαστρονομία μέσω βιώσιμης γεωργίας, πρακτικών μηδενικών αποβλήτων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών που διατηρούν τις παραδοσιακές συνταγές, τις γηγενείς ποικιλίες και την τοπική ταυτότητα.

 

 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι φετινοί βραβευθέντες τηρούν τα υψηλά πρότυπα που έχουν θέσει οι προηγούμενοι νικητές, παρουσιάζοντας καινοτόμα και βιώσιμα έργα σε όλη την αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων της Ευρώπης. Το έργο τους καταδεικνύει πώς η βιολογική γεωργία και παραγωγή μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία, να δημιουργήσουν κοινότητες και θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχές, να μετατρέψουν τους φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας σε πραγματικότητα και να ενισχύσουν ανθεκτικά, προσανατολισμένα στο μέλλον συστήματα τροφίμων. Στη νέα πρόταση της ΚΑΠ, η ΕΕ θα διατηρήσει ισχυρή πολιτική υποστήριξη για τη βιολογική γεωργία, διασφαλίζοντας ότι ο τομέας μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ευδοκιμεί.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
