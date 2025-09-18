Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Στις 13/9 είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ / Βίντεο Open

Ισχυρός σεισμός μεγέθους καταγράφηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσία, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η δόνηση ήταν μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τον κίνδυνο πρόκλησης τσουνάμι.



Σημειώνεται ότι πριν μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 13 Σεπτεμβρίου, στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί σεισμός 7,4 Ρίχτερ.