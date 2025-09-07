Ο 15χρονος «influencer του Θεού» ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Λέοντα

Στιγμιότυπα από την αγιοποίηση του «Influencer του Θεού» στο Βατικανό / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Μια ιστορική στιγμή για την Καθολική Εκκλησία έλαβε χώρα την Κυριακή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανακήρυξε άγιο τον 15χρονο Κάρλο Ακούτις, τον νεαρό που αξιοποίησε την τεχνολογία για να διαδώσει την πίστη και κέρδισε το παρατσούκλι «influencer του Θεού».

Χιλιάδες πιστοί, πολλοί νέοι και οικογένειες με παιδιά, γέμισαν την πλατεία για την υπαίθρια λειτουργία. Στην ίδια τελετή, αγιοποιήθηκε και ο Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, μια επίσης αγαπητή μορφή της ιταλικής νεολαίας που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.

Φωτογραφίες AP (Andrew Medichini)

Κάρλο Ακούτις: Ένας άγιος της ψηφιακής εποχής

Ο Κάρλο Ακούτις γεννήθηκε το 1991 στο Λονδίνο και μεγάλωσε στο Μιλάνο. Από μικρή ηλικία έδειξε πάθος για την πληροφορική, μελετώντας πανεπιστημιακά βιβλία προγραμματισμού και δημιουργώντας μια πολύγλωσση ιστοσελίδα που κατέγραφε θαύματα της Ευχαριστίας, έργο που η Εκκλησία αναγνωρίζει ως μοναδικής σημασίας.

Η καθημερινότητά του χαρακτηριζόταν από έντονη πίστη και πολύωρη προσευχή. Τον Οκτώβριο του 2006, διαγνώστηκε με οξεία λευχαιμία και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Από τότε, εκατομμύρια νέοι πιστοί επισκέπτονται την Ασίζη, όπου φυλάσσεται η σορός του σε γυάλινο φέρετρο, ντυμένος με τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Η σορός του Ακούτις φυλάσσεται σε γυάλινο φέρετρο / Φωτογραφία αρχείου AP (Gregorio Borgia)

Στην τελετή της αγιοποίησης συμμετείχαν 36 καρδινάλιοι, 270 επίσκοποι και πάνω από 200 ιερείς, δείχνοντας την απήχηση που έχει η μορφή του Ακούτις στην Καθολική Εκκλησία. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας στην ιστορία, χαιρέτισε αυθόρμητα το πλήθος πριν την έναρξη της λειτουργίας, καλωσορίζοντας ιδιαίτερα τους νέους.

Μαζί με τον Κάρλο Ακούτις, άγιος ανακηρύχθηκε και ο Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι. Γεννήθηκε το 1901 στο Τορίνο, καταγόταν από εύπορη οικογένεια και πέθανε στα 24 του από πολιομυελίτιδα. Έμεινε γνωστός για την αφοσίωσή του στους φτωχούς και τη δράση του υπέρ των πιο αδύναμων, αποτελώντας μέχρι σήμερα σύμβολο προσφοράς και πίστης.