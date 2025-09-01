Η Κομισιόν επιβεβαίωσε τις παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν

Αναπτύσσει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά για να ενισχύσει την άμυνα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Pascal Bastien)
Θρίλερ στον αέρα για την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιν / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star
Δορυφόρους για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις παρεμβολές στα συστήματα GPS ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει η ΕΕ, μετά το περιστατικό με την πτήση της Ούρσουλας Φον Ντερ Λάιεν. 

Ρωσικές παρεμβολές στο αεροσκάφος που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει επιπλέον δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα έναντι των παρεμβολών στο σύστημα GPS και θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανίχνευσής τους, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά το χθεσινό περιστατικό, κατά το οποίο το σύστημα GPS στο αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία. 

Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις ρωσικές παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των Financial Times, ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS, ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία την Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

«Είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 |
GPS
 |
ΠΤΗΣΗ
