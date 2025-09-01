Ρωσικές παρεμβολές στο αεροσκάφος που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Απενεργοποιήθηκε το GPS και προσγειώθηκε με βάση έντυπους χάρτες

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Mindaugas Kulbis)
Ρωσική επίθεση με ηλεκτρονικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS βουλγαρικού αεροδρομίου ανάγκασε το αεροπλάνο, που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί χθες, Κυριακή (1/9), στη Φιλιππούπολη χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες, ανέφεραν οι Financial Times επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times, το συμβάν εκλαμβάνεται ως στοχευμένη δολιοφθορά από τη Ρωσία. «Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο παρουσίασε απώλεια σήματος GPS· πρόκειται ξεκάθαρα για εχθρική παρεμβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Οι λαμπερές εμφανίσεις των Πρώτων Κυριών

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτελεί κύκλους επί σχεδόν μία ώρα, ώσπου ο πιλότος αποφάσισε να προχωρήσει σε χειροκίνητη προσγείωση, βασιζόμενος αποκλειστικά σε έντυπους χάρτες. 

«Αυτό το συμβάν θα ενισχύσει περαιτέρω την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Τέλος στην προστασία των λύκων λόγω του πόνυ της Φον Ντερ Λάιεν!

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πήγαινε αεροπορικώς από τη Βαρσοβία προς την Βουλγαρία για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών.

ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΜΟΣΧΑ
 |
ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ
 |
GPS
