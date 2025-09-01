Ρωσικές παρεμβολές στο αεροσκάφος που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ρωσική επίθεση με ηλεκτρονικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS βουλγαρικού αεροδρομίου ανάγκασε το αεροπλάνο, που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί χθες, Κυριακή (1/9), στη Φιλιππούπολη χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες, ανέφεραν οι Financial Times επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

#BREAKING EU Commission president's plane was targeted by suspected Russian GPS jamming during landing but landed safely, spokesperson says pic.twitter.com/ilqw4ep3JF — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times, το συμβάν εκλαμβάνεται ως στοχευμένη δολιοφθορά από τη Ρωσία. «Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο παρουσίασε απώλεια σήματος GPS· πρόκειται ξεκάθαρα για εχθρική παρεμβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτελεί κύκλους επί σχεδόν μία ώρα, ώσπου ο πιλότος αποφάσισε να προχωρήσει σε χειροκίνητη προσγείωση, βασιζόμενος αποκλειστικά σε έντυπους χάρτες.

«Αυτό το συμβάν θα ενισχύσει περαιτέρω την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πήγαινε αεροπορικώς από τη Βαρσοβία προς την Βουλγαρία για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών.