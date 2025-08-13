Δολοφόνησαν Ελληνοαυστραλή έγκυο - Ο σύντροφός της βρέθηκε αποκεφαλισμένος

Άγρια δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου. Ο σύντροφός της βρέθηκε αποκεφαλισμένος.

Νέες φρικιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για μια έγκυο γυναίκα από την Αυστραλία, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, μαζί με τον σύντροφό της, του οποίου το σώμα είχε ακρωτηριαστεί.

Η 39χρονη Αθηνά Γεωργόπουλος και ο σύντροφός της Άντριου Γκαν βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Η Αθηνά Γεωργόπουλος / Φωτογραφία Facebook

Η Γεωργόπουλος ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν δολοφονήθηκε. Ο 50χρονος σύντροφός της βρέθηκε αποκεφαλισμένος, με το κεφάλι του τοποθετημένο σε πάσσαλο μέσα στο σπίτι, το οποίο ήταν καλυμμένο με γκράφιτι.

Η τοπική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δολοφονίες του ζευγαριού.

Ποιος είναι ο άνδρας που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία

Περίπου τέσσερις ώρες αφότου η αστυνομία έφτασε για πρώτη φορά στο σπίτι του ζευγαριού, συνελήφθη σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, περίπου τέσσερα μίλια μακριά, ένας 34χρονος άστεγος άνδρας, που είχε αίμα στο πουκάμισό του. Ο ύποπτος κατηγορήθηκε για δύο ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με την εφημερίδα The Age.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο ύποπτος φέρεται να γνώριζε το ζευγάρι, ωστόσο οι αρχές δεν περιέγραψαν τη φύση της σχέσης τους.

«Το μήνυμα εδώ είναι ότι φαίνεται να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση», δήλωσε ο τοπικός ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών Ντιν Τόμας, σύμφωνα με την The Age. «Ο ύποπτος είναι γνωστός στη διεύθυνση».

Τα φρικιαστικά συνθήματα που βρέθηκαν γραμμένα στους τοίχους του σπιτιού

Τα ειδησεογραφικά μέσα μετέδωσαν ότι στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού βρέθηκαν διάφορα γκράφιτι, μερικά από τα οποία κατέγραψαν drone των ΜΜΕ.

«Το κάρμα δεν είναι μενού», «Το κρέας είναι φόνος», «Αρκετά σημαίνει αρκετά», «Προδοσία, απρόβλεπτο, αναπόφευκτο», ανέφεραν μερικά από αυτά, σύμφωνα με το news.com.au.

Οι ντετέκτιβ της Μονάδας Ανθρωποκτονιών θα εξετάσουν εάν τα γκράφιτι σχετίζονται με την έρευνα για τη δολοφονία.