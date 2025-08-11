Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ

Με ασφάλεια προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο, η οποία είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Airbus A320, στο οποίο επέβαιναν περίπου 160 επιβάτες, επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο χωρίς επιτυχία, πριν καταφέρει να προσγειωθεί με όλους τους τροχούς κατεβασμένους.
