Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ

Ασφαλής προσγείωση μετά από τρεις αποτυχημένες απόπειρες

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Pexels
Τελ Αβίβ: Μηχανική Βλάβη Σε Αεροσκάφος Από Ρόδο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ασφάλεια προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο, η οποία είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το Airbus A320, στο οποίο επέβαιναν περίπου 160 επιβάτες, επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο χωρίς επιτυχία, πριν καταφέρει να προσγειωθεί με όλους τους τροχούς κατεβασμένους.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

