Ουάσινγκτον: «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες» - Ανασύρθηκαν 30 σοροί

Όσο περνούν οι ώρες, τόσο στενεύουν τα περιθώρια να βρεθούν επιζώντες από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 30 σοροί.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες» δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τους φόβους όλους για την έκβαση της τραγωδίας να επιβεβαιώνονται.

Το αεροπλάνο των American Airlines με 64 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον και συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ.

Breaking news: A military helicopter and a regional aircraft from Kansas collided near Reagan National Airport, drawing a large emergency response near D.C. Roughly 60 people were aboard the aircraft, officials said.



Follow live updates: https://t.co/m9zViS12Ia pic.twitter.com/f6oBtLzkGU — The Washington Post (@washingtonpost) January 30, 2025

Οι έρευνες στα παγωμένα νερά του ποταμού συνεχίζονται και, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του CBS News Kris Van Cleave, ανθρώπινα υπολείμματα και συντρίμμια ξεβράζονται από την πλευρά του ποταμού προς τη Βιρτζίνια.

Το αεροπλάνο έσπασε σε πολλά κομμάτια, ενώ το ελικόπτερο είναι ανάποδα και φαίνεται να είναι άθικτο.

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita.



Was this intentional ? #planecrash pic.twitter.com/XHmw20honI — Indian Observer (@ag_Journalist) January 30, 2025

Δύτες βρήκαν ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του αεροπλάνου, όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τη συσκευή εγγραφής φωνής του πιλοτηρίου ή αυτή που αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με την απόδοση του αεροσκάφους.

Το μαύρο κουτί μεταφέρθηκε στα ειδικά εργαστήρια, όπου οι ερευνητές θα το εξετάσουν, ώστε να καταλήξουν στα αίτια της τραγωδίας.

🚨#BREAKING: New dashcam footage captures the moment a military helicopter collides with an American Airlines jet, triggering a mass casualty event with reports of multiple fatalities⁰⁰📌#Washington | #DC

⁰Watch dramatic new dashcam footage captured by a couple driving near… pic.twitter.com/BGknHeAy9a — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 30, 2025

O γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ, που αντιπροσωπεύει το Κάνσας, από όπου είχε αναχωρήσει το επιβατικό αεροσκάφος τύπου Bombardier CRJ700, άφησε να εννοηθεί πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, σημειώνοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως είναι πολύ δύσκολο να χάνεις 60 πολίτες ταυτόχρονα.

«Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης», τόνισε από την πλευρά του ο Τζον Ντόνελι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Ουάσινγκτον, αναφερόμενος στο κρύο, τον δυνατό άνεμο και τον πάγο στον Ποτόμακ.

