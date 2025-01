Ουάσινγκτον: Ηχητικό ντοκουμέντο λεπτά πριν από την αεροπορική τραγωδία

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο που έχει καταγράψει όλα όσα συνέβησαν ελάχιστα λεπτά πριν από την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον εξασφάλισε το CNN από το LiveATC.net.

🚨#BREAKING: Shared to me anonymously shows the Playback from official Air Traffic Control radar



📌#Washington | #DC



Watch as exclusive playback, sent anonymously by @avgeekjake to Rawsalerst, reveals official Air Traffic Control radar footage displaying the Collision Alert.… pic.twitter.com/s2SvT2OTPJ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 30, 2025

Σε αυτό έχει καταγραφεί η στιγμή που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ρωτούν τον πιλότο του στρατιωτικού ελικοπτέρου αν έχει οπτική επαφή με την εμπορική πτήση της PSA Airlines.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

«PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;», ακούγεται να ρωτά ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και αφού ο πιλότος του ελικοπτέρου του απαντά, λέει ξανά: «PAT 2-5 περάστε πίσω από το CRJ».

Επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο και συνετρίβη σε ποταμό στην Ουάσιγκτον - AP Images

Στη συνέχεια, στο ηχητικό υλικό ακούγονται αγκομαχητά και ένα επιφώνημα τρόμου και έκπληξης στο βάθος προφανώς από τον πύργο ελέγχου τη στιγμή της συντριβής.

🚨#BREAKING: New dashcam footage captures the moment a military helicopter collides with an American Airlines jet, triggering a mass casualty event with reports of multiple fatalities⁰⁰📌#Washington | #DC

⁰Watch dramatic new dashcam footage captured by a couple driving near… pic.twitter.com/BGknHeAy9a — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 30, 2025

Έπειτα, ο πύργος ελέγχου ειδοποίησε έναν άλλο πιλότο για το τι συνέβη.

«Δεν ξέρω αν καταλάβατε νωρίτερα τι συνέβη, αλλά υπήρξε σύγκρουση στο άκρο προσέγγισης του 3-3. Θα διακόψουμε τη λειτουργία επ' αόριστον, αν θέλετε να επιστρέψετε στην πύλη. Σας προτείνω να συνεννοηθείτε με την εταιρεία. Ενημερώστε με για το τι θέλετε να κάνετε», λέει ο ελεγκτής, αναφερόμενος στον αεροδιάδρομο 33.

Το ηχητικό υλικό αποκάλυψε επίσης ότι ένας άλλος πιλότος είχε δει το περιστατικό και το επιβεβαίωσε με έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο