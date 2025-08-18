Γουδί: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο - Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε

Το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Γουδί, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε 50χρονο τραυματία, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και ακόμη ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των επιβαινόντων.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στην οδό Μικράς Ασίας διακόπηκε προσωρινά, από τη συμβολή της με την οδό Θηβών.

