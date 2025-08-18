Γουδί: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο - Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Γουδί, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε 50χρονο τραυματία, ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.
Ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και ακόμη ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των επιβαινόντων.
Ο 50χρονος τραυματίας εξέπνευσε λίγω ώρα μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου
Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στην οδό Μικράς Ασίας διακόπηκε προσωρινά, από τη συμβολή της με την οδό Θηβών.