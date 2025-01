Τραγωδία στην Ουάσινγκτον: Ψάχνουν για επιζώντες στον παγωμένο ποταμό

Τουλάχιστον δεκαοχτώ σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τον ποταμό Ποτόμακ, μετά από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο και συνετρίβη.

«Η πτήση 5342, που αναχώρησε από τη Γουίτσιτα, στο Κάνσας (ICT) με προορισμό την Ουάσινγκτον (DCA) ενεπλάκη σε ατύχημα», ανέφερε η American Airlines στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, αναφέροντας ταυτόχρονα πως στο αεροσκάφος που εκμεταλλευόταν η θυγατρική της PSA επέβαιναν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Breaking news: A military helicopter and a regional aircraft from Kansas collided near Reagan National Airport, drawing a large emergency response near D.C. Roughly 60 people were aboard the aircraft, officials said.



Follow live updates: https://t.co/m9zViS12Ia pic.twitter.com/f6oBtLzkGU — The Washington Post (@washingtonpost) January 30, 2025

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Ronald Reagan στα όρια της Ουάσινγκτον.

Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στην Ουάσινγκτον μετά από την αεροπορική τραγωδία - AP Images

Τα αεροσκάφη του τύπου CRJ700 μπορούν να μεταφέρουν ως και 78 επιβάτες. Τα ελικόπτερα Black Hawk μπορούν να μεταφέρουν ως και 15 ανθρώπους πέρα από το πλήρωμα. Και τα δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν στο ποτάμι μετά τη σύγκρουση με τους 67 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτά.

There is now an active rescue operation underway at the Potomac River in Washington D.C. after a passenger plane operated by American Airlines collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land. CBS News' @krisvancleave reports that this is the first commercial… pic.twitter.com/wBodTGwqZH — CBS News (@CBSNews) January 30, 2025

Αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου ανέφερε πως το ελικόπτερο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ διαβεβαίωσε πως θα γίνει διεξοδική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από τα παγωμένα νερά του ποταμού 18 σοροί - AP Images

Το επιβατικό αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα (Κάνσας) και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

Αεροπορική τραγωδία: «Ανθρώπινο λάθος η αιτία»

Πρώην πιλότος ελικοπτέρου, μιλώντας στο Sky News, υποστήριξε πως η αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

O Πολ Μπίβερ ανέφερε ότι είναι δύσκολο να πει κανείς αν η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αλλά είναι σαφές πως επρόκειτο για ένα «τρομερό δυστύχημα». «Αυτό είναι ένα από τα περιστατικά που, κατά τη γνώμη μου, μοιάζει με ανθρώπινο λάθος», είπε.

«Ο πύργος ελέγχου μπορεί μόνο να δώσει συμβουλές, αλλά την τελική ευθύνη έχει ο πιλότος του αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πιλότο, αιτία της αεροπορικής τραγωδίας είναι το ανθρώπινο λάθος - AP Images

Εξήγησε ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στην τελική του προσέγγιση προς τον διάδρομο προσγείωσης, οπότε είχε δεσμευτεί στη συγκεκριμένη πορεία.

Σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, είχε προτεραιότητα, και το ελικόπτερο θα έπρεπε να είχε κάνει ελιγμό αποφυγής.

Ο Μπίβερ, ο οποίος έχει πετάξει πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ στο παρελθόν, ανέφερε ότι πρόκειται για έναν «δύσκολο εναέριο χώρο».

Αεροπορική τραγωδία: Εξαιρετικά αντίξοες οι συνθήκες στον ποταμό Ποτόμακ

Επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τον αριθμό των θυμάτων, με τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ να αναφέρει μόνο τον αριθμό των επιβατών στο αεροπλάνο και το ελικόπτερο.

Photos appear to show a plane wing and part of the fuselage in the Potomac River.



Credit: Andrew Harnik/Getty Images pic.twitter.com/fKn8znVmQY — MSNBC (@MSNBC) January 30, 2025

Σύμφωνα με την ίδια, οι πυροσβέστες εργάζονται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, μέσα στο σκοτάδι και το ψύχος, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 300 διασώστες, οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες από το αεροπλάνο και το ελικόπτερο μέσα στα παγωμένα νερά του Ποτόμακ.

Μετεωρολόγος είπε πως την ώρα της συντριβής η θερμποκρασία του νερού ήταν 4 βαθμοί Κελσίου - AP Images

«Είναι τραγωδία όταν πεθαίνουν πολλοί, πολλοί, πολλοί άνθρωποι», σχολίασε ένας γερουσιαστής, χωρίς, ωστόσο, και αυτός να δίνει ακριβή αριθμό θυμάτων. Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής είπε ότι «ακόμη δεν ξέρουμε αν υπάρχουν επιζώντες».

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων αρχίζουν να «σβήνουν», καθώς η θερμοκρασία των υδάτων είναι γύρω στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος του NBC, Νταγκ Κάμερερ, είπε ότι την ώρα του δυστυχήματος η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού ήταν λίγο κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει καμιά πληροφορία για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας - AP Images

Με αυτή τη θερμοκρασία κάποιος που βρίσκεται στο νερό έχει περιθώριο μόλις 15 – 20 λεπτά προτού αρχίσει να υποφέρει από υποθερμία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είπε ότι αναμένονταν στην περιοχή άνεμοι ταχύτητας έως και 40 χλμ/ώρα.

Αεροπορική τραγωδία: «Το αεροσκάφος έσπασε σε δύο κομμάτια»

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, το αεροσκάφος των American Airlines βρίσκεται σε βάθος δυόμισι μέτρων περίπου και έχει σπάσει σε δύο κομμάτια. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι το στρατιωτικό ελικόπτερο έχει αναποδογυρίσει μέσα στο νερό και είναι «πολύ ασταθές».

Στο επιβατικό αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι και στο ελικόπτερο τρεις - AP Images

Βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς.

Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού. Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι από το αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Στην περιοχή σπεύδουν επίσης οχήματα έργου, όπως ρυμουλκά, και φουσκωτά σκάφη για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση.

Αεροπορική τραγωδία: Στο αεροδρόμιο συγγενείς των επιβατών

Συγγενείς και φίλοι των επιβατών του αεροσκάφους καταφτάνουν στο αεροδρόμιο Ronald Reagan για να μάθουν νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Watch: Hamaad Raza who’s wife was on American Airlines Flight 5342 and scheduled to land had this to say



“I'm just praying that someone is pulling her out of the Potomac river right now.”



🙏🏼🙏🏼🙏🏼



pic.twitter.com/kKzSezNvmr — Based DK (@Back_2TheMiddle) January 30, 2025

«Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο αεροσκάφος ή όχι», είπε μια γυναίκα σε έναν αξιωματούχο του αεροδρομίου και ξέσπασε σε λυγμούς.

Ανάμεσά τους ένας πατέρας, ο οποίος δήλωσε ότι η καλύτερη φίλη της κόρης του επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από διαγωνισμό πατινάζ επί πάγου.

«Δεν άκουσα πολλά. Μόλις έφυγα από τη δουλειά κι ήρθα εδώ για να είμαι με τους φίλους μου», είπε. Ο διαγωνισμός πατινάζ είχε γίνει στην Ουίτσιτα του Κάνσας, απ' όπου απογειώθηκε το μοιραίο αεροσκάφος.

Άλλοι συγγενείς μέσα στην αγωνία τους είπαν ότι λαμβάνουν ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες από τους αξιωματούχους του αεροδρομίου κι ότι ενημερώνονται κυρίως από τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ.

American Airlines: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε»

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας American Airlines εξέφρασε σήμερα τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για τα γεγονότα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της American Airlines, ο Ρόμπερτ Ίσομ, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία, στο οποίο προσθέτει ότι «συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές».

«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε», υπογράμμισε ο Ίσομ, προσθέτοντας ότι οι American Airlines έχει στείλει μια ομάδα στην Ουάσινγκτον και ότι θα μεταβεί και ο ίδιος εκεί.



