Ουάσινγκτον: Αεροπλάνο με 64 επιβάτες συγκρούστηκε με ελικόπτερο

Επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ μετά από σύγκρουση με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσινγκτον, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Σύμφωνα με τo CBC News, 18 σοροί ανασύρθηκαν από τον ποταμό. Η Washington Post επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που ανέφεραν ότι η αστυνομία είχε αρχίσει να ανασύρει πολλά πτώματα από τον Ποτόμακ.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο επιχειρησιακές πηγές, οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας είναι αποκαρδιωτικές, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν μπορούν να καταλάβουν τι βλέπουν μπροστά τους. Το αεροπλάνο είναι διαλυμένο και συντρίμμια βρίσκονται διάσπαρτα στον ποταμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανασυρθεί κανένας ζωντανός, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για την πιο θανατηφόρα αεροπορική τραγωδία που έχει βιώσει η χώρα από το 1982, όταν αεροσκάφος της Air Florida συνετρίβη στη 14η Γέφυρα που συνδέει το Άρλιγκτον της Βιρτζίνια με την Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ένα «φρικτό δυστύχημα» και πρόσθεσε πως παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης.

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον - AP Images

Ο γερουσιαστής που αντιπροσωπεύει την πολιτεία Κάνσας, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, Ρότζερ Μάρσαλ, ανέφερε μέσω X πως οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους ήταν περίπου 60, κάνοντας λόγο περί «εφιάλτη».

Σύμφωνα με την American Airlines, στο επιβατικό αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι, 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

DC Fire and EMS confirm a small aircraft is down in the Potomac River in the vicinity of Reagan National Airport. Fireboats on scene. All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal… pic.twitter.com/dKM7YN5nbC — Adi 🎗 (@Adi13) January 30, 2025

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε από την πλευρά του πως στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA, συγκρούστηκε στον αέρα καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, στα όρια της πρωτεύουσας.

Επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο και συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ - AP Images

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita.



Was this intentional ? #planecrash pic.twitter.com/XHmw20honI — Indian Observer (@ag_Journalist) January 30, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μεταδίδει, επικαλούμενο εκπρόσωπο της τοπικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, ότι το Black Hawk εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση όταν συγκρούστηκε με το αεροπλάνο.

Στο επιβατικό αεροσκάφος επέβαιναν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος και στο ελικόπτερο τρία άτομα - AP Images

Κάνοντας λόγο για «αεροπορικό συμβάν», το αεροδρόμιο ανακοίνωσε μέσω X πως όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις ανεστάλησαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς.

Ήδη από τον ποταμό Ποτόμακ έχουν ανασυρθεί οι πρώτες σοροί μετά την αεροπορικήξ τραγωδία - AP Images

Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού. Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι από το αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Η σύγκρουση του αεροσκάφους με το ελικόπτερο έγινε λίγο πριν από την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον - AP Images

Στην περιοχή σπεύδουν επίσης οχήματα έργου, όπως ρυμουλκά, και φουσκωτά σκάφη για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση.

Το FBI απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και πρόκειται για δυστύχημα.

Ουάσιγκτον: «Το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social έγραψε ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε μια «τέλεια πορεία προσέγγισης προς το αεροδρόμιο», ενώ το ελικόπτερο κατευθυνόταν «ευθεία καταπάνω του για εκτεταμένο χρονικό διάστημα».

«Ο ουρανός ήταν καθαρός, τα φώτα του αεροπλάνου ήταν εκτυφλωτικά – γιατί το ελικόπτερο δεν ανέβηκε ή κατέβηκε, ή δεν άλλαξε πορεία;» διερωτήθηκε. «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν έδωσε οδηγίες στο ελικόπτερο, αντί να ρωτάει αν έβλεπε το αεροπλάνο; Πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση που φαίνεται πως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», κατέληξε.

