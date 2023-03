Τρομακτικό βίντεο: Αυτοκίνητο χτυπά σε λάστιχο και τινάζεται στον αέρα

Ένα τρομακτικό ατύχημα έλαβε χώρα στον αυτοκινητόδρομο Ρόναλντ Ρέιγκαν του Λος Άντζελες στις ΗΠΑ.

Ενώ ένα pickup κινούταν κανονικά στον δρόμο, ξαφνικά του έφυγε το αριστερό μπροστινό λάστιχο και χτύπησε το διπλανό όχημα, που βρισκόταν στην αριστερή λωρίδα.

Το μικρό όχημα τινάχθηκε κυριολεκτικά στον αέρα και προσγειώθηκε με δύναμη πάλι στον δρόμο, έχοντας διαλυθεί.

Από το τροχαίο, ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

To βίντεο καταγράφθηκε από τον αθλητή Anoop Khatra, ο οποίος οδηγούσε ακριβώς πίσω από το μικρό όχημα.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX