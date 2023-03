ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο με έξι νεκρούς - Σκοτώθηκαν τρία παιδιά

Συναγερμός σήμανε στο Νάσβιλ της πολιτείας Τενεσί, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Τρεις μαθητές και τρεις ενήλικοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο του Τενεσί από τα πυρά ενόπλου που σκοτώθηκε αργότερα από αστυνομικούς.

UPDATE: At least three children have died from their injuries after a Nashville school shooting. https://t.co/QG9WIXObb1