Τέξας: Αποκεφάλισε την 21χρονη σύζυγό του λίγους μήνες μετά τον γάμο τους

Ένα τραγικό έγκλημα διαδραματίστηκε στο Τέξας. Οι αρχές ανακάλυψαν το αποκεφαλισμένο σώμα μίας νεαρής γυναίκας, ενώ ο σύζυγός της, επίσης 21 ετών, με τον οποίο είχαν παντρευτεί μόλις 4 μήνες πριν, συνελήφθη για τη δολοφονία της!

Ο σερίφης βρήκε το σώμα της άτυχης κοπέλας στο σπίτι τους στην κομητεία Waller, ενώ ο σύζυγος έλειπε, όπως και το κεφάλι της 21 χρονης. Ο 21χρονος σύζυγος, Jared Dicus, ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς και τελικά ομολόγησε το αποτρόπαιο έγκλημα.

There’s a growing memorial in Waller County, TX for Anggy Diaz 🙏. The 21-year-old was found decapitated Wednesday. Jared James Dicus was arrested and admitted to authorities that he killed his wife. The two were just married in October. #texas pic.twitter.com/30vKrhBv3Z