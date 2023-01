14χρονος πυροβόλησε στο κεφάλι το κορίτσι του γιατί του είπε να χωρίσουν

Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο Γουϊσκόνσιν των ΗΠΑ, όταν ένας έφηβος, μόλις 14 χρόνων, συνελήφθη, αφού πυροβόλησε συνομήλική του, η οποία του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο ανήλικος, ο οποίος κατηγορείται και θα δικαστεί ως ενήλικος, φέρεται να πυροβόλησε «αρκετές φορές» τη νεαρή κοπέλα στο κεφάλι. Παρόλα αυτά, το μικρό κορίτσι, που ονομάζεται Τζαζλίν Τζόουνς, κατάφερε και επέζησε της επίθεσης, όμως νοσηλεύεται στην εντατική παιδικού νοσοκομείου της περιοχής.

Όπως ανέφερε η μητέρα της, Μιράντα Περάλες, μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο «πρόκειται για ένα θαύμα» και συμπλήρωσε πως η κόρη της επικοινωνεί με το περιβάλλον και ήδη προσπαθεί να κάνει τα πρώτα της βήματα, μόλις μερικές ημέρες αφού επιβίωσε της επίθεσης από τον 14χρονο φίλο της. Η λειτουργία του εγκεφάλου της είναι ανεπηρέαστη τόνισε η μητέρα της, ενώ έχασε την όρασή της από το ένα μάτι.

Jazlene is turning pain into purpose. I'm in awe of her resilience and strength.



Miranda Perales, her mother, spoke to @tmj4 exclusively this afternoon.



FULL STORY: ⬇️ https://t.co/65aovTc3vU pic.twitter.com/QkKA3a1IRj