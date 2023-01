ΗΠΑ: Χάος με τις πλημμύρες στο Μοντεσίτο-Εκκένωση της πόλης των celebrities

Βίντεο από ΕΡΤ για τις πλημμύρες στο Μοντεσίτο των επωνύμων

Οι καταιγίδες που πλήττουν την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, τις τελευταίες δέκα ημέρες, ώθησαν τις αρχές χθες, Δευτέρα, να καλέσουν τους κατοίκους της πόλης Μοντεσίτο, όπου ζουν πολλοί διάσημοι, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Μάλιστα, στην παραθαλάσσια αυτή πόλη, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Λος Άντζελες, ζουν διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Τζένιφερ Άνιστον, ο Ρομπ Λόου, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρι, σε επαύλεις αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

Χθες η Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν ΝτιΤζένερις, που ζει στο Μοντεσίτο, δημοσίευσε στο Twitter βίντεο που δείχνει έναν χείμαρρο από λασπόνερα. «Είναι τρελό», ακούγεται να λέει. «Αυτό το ρυάκι δίπλα στο σπίτι μας δεν είχε ποτέ νερό». «Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τη Μητέρα Φύση, διότι η Μητέρα Φύση δεν είναι ικανοποιημένη από εμάς», πρόσθεσε.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG