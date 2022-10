Ρίσι Σούνακ: Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος σύζυγός του, Αξάτα Μούρτι

Ο Ρίσι Σούνακ είναι ο πρώτος ινδικής καταγωγής πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας - Βίντεο Mega

Ο κύβος ερρίφθη. Ο Ινδός Ρίσι Σούνακ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και αντικαστάτης της Λιζ Τρας και είναι παντρεμένος με μια από τις πλουσιότερες γυναίκες, την Αξάτα Μούρτι.

Η πάμπλουτη σύζυγός του, Αξάτα Μούρτι (Akshata Murty) είναι η κόρη του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας τεχνολογίας «Infosys», Ναραγιάνα Μούρτι (Narayana Murthy).

If Rishi Sunak wins, will Akshata Murthy, Narayan Murthy and Sudha Murthy move into 10 Downing Street, and call it Teen Murthy Bhavan? pic.twitter.com/LG6KwXQ5Ya