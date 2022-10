Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο με νεκρούς - Αντίποινα της Ρωσίας

Οι σειρήνες του πολέμου ηχούν και πάλι στο κέντρο του Κιέβου με τις αναφορές να κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας σήμερα το πρωί. Εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ενώ βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και σε τέσσερις ακόμα πόλεις της Ουκρανίας.

«Επιβεβαιώνουμε τις λεπτομέρειες», σχολίασε ο εκπρόσωπος.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, νωρίτερα δήλωσε ότι έχουν σημειωθεί αρκετές εκρήξεις, ενώ δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Μπαράζ εκρήξεων σημειώνεται από το πρωί στο Κίεβο

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ και Τερνόπιλ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια. Οι πολίτες καλούνται να πάρουν μαζί τους ζεστά ρούχα, νερό, προμήθειες τροφίμων, φορτιστές για τηλέφωνα.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες στο Κίεβο

Ο δήμαρχος Κλίτσκο πρόσθεσε σε νεώτερο μήνυμά του ότι οι κύριοι δρόμοι του Κιέβου έχουν αποκλειστεί τώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι η απειλή παραμένει για την ουκρανική πρωτεύουσα μετά τον συναγερμό που σήμανε για αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα και προειδοποίησε τους κατοίκους της να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γκεραστσένκο διευκρίνισε επίσης ότι «ένας από τους πυραύλους προσγειώθηκε κοντά στο μνημείο Χρουσέφσκι στην Οδό Βολοντίμιρ. Έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία».

Νεαρή τραβούσε βίντεο στο Κίεβο, την ώρα των εκρήξεων. Φαίνεται μία λάμψη στο βάθος και ωστικό κύμα χτυπάει το κορίτσι, χωρίς, ευτυχώς, να το τραματίσει. Δείτε το βίντεο που ανέβασε:

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Το μπαράζ των εκρήξεων θεωρείται αντίποινα της Ρωσίας για την έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο στη Γέφυρα Κερτς, στην Κριμαία, καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα της.

Εκρήξεις έχουν σημειωθεί και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας

Σύμφωνα με τη ρωσική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η έκρηξη στη γέφυρα, που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας, οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά. Ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε την έκρηξη «τρομοκρατική ενέργεια» και κατηγόρησε το Κίεβο.

Ουκρανία: Το Κίεβο χαρακτήρισε τον Πούτιν «τρομοκράτη»

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε πως τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, που σημειώθηκαν σήμερα σε όλη την Ουκρανία, δείχνουν ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους», ενώ το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υποσχέθηκε εκδίκηση.

«Πολλαπλά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Η μοναδική τακτική του Πουτιν είναι ο τρόμος σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις, αλλά δεν θα λυγίσει την Ουκρανία. Αυτή είναι επίσης η απάντησή του σε όλους αυτούς που θέλουν να τον κατευνάσουν και θέλουν να μιλήσουν μαζί του για ειρήνη: ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Οι σημερινοί βομβαρδισμοί είναι αντίποινα της Ρωσίας για την έκρηξη στη γέφυρα Κερτς στην Κριμαία

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να εκδικηθεί για τα σημερινά ρωσικά πλήγματα.

«Υπάρχουν θυσίες ανθρώπων και καταστροφή», ανέφερε το υπουργείο στη σελίδα του στο Facebook. «Ο εχθρός θα τιμωρηθεί για τον πόνο και το θάνατο που έφερε στη γη μας! Θα πάρουμε εκδίκηση».

Ουκρανία: Νέος βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια

Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε, επίσης, νέος βομβαρδισμός στην πόλη Ζαπορίζια, ο οποίος κατέστρεψε πολυώροφη πολυκατοικία.

As a result of #Russia's terrorist attack on #Kyiv, there are civilian casualties. "The strike was deliberately carried out at rush hour just on a busy street so that more people would be killed", reports journalist Denis Kazanskyi. pic.twitter.com/0YFq4OiFPw — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των τοπικών αρχών, Ολεξάντρ Σταρούχ, υπάρχουν τραυματίες.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

«Εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης στο κέντρο, ακόμα μια πολυώροφη πολυκατοικία καταστράφηκε», ανέφερε ο κ. Σταρούχ μέσω της πλατφόρμας Telegram. «Υπάρχουν τραυματίες», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Βομβαρδισμός τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Κυριακή, κατέστρεψε πολυκατοικίες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, ανάμεσά τους 10 παιδιά.

Russian Attacks Reported in #Kyiv. Black Smoke Clouds Can Be Seen Rising From Buildings Possibly #Zelensky Office A Missile Attack #breaking pic.twitter.com/c0rTzMNNu0 — KASİDE (@zakkumec) October 10, 2022

Την Πέμπτη, πυραυλικά πλήγματα στη Ζαπορίζια είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Την 30ή Σεπτεμβρίου, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της ίδιας πόλης, σε χώρο στάθμευσης, όταν έπεσε πύραυλος στο σημείο. Πέρα από έναν αστυνομικό που σκοτώθηκε, οι υπόλοιποι τριάντα ήθελαν να φθάσουν σε κάποιο τμήμα της Ουκρανίας υπό τον έλεγχο των Ρώσων.

Η Ζαπορίζια, η οποία ελέγχεται από τον ουκρανικό στρατό, είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, μιας από τις τέσσερις που προσάρτησε πρόσφατα η Ρωσία. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 70% της περιφέρειας.

Η βιομηχανική πόλη απέχει κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της χώρας —και της Ευρώπης—, που κατέχουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από τις αρχές του Μαρτίου. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για βομβαρδισμούς στην εγκατάσταση εδώ και μήνες.



