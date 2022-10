Νέο αιματοκύλισμα στη Ζαπορίζια - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Νέο αιματοκύλισμα στη Ζαπορίζια, με 12 νεκρούς. Από τους βομβαρδισμούς τη νύχτα ισοπεδώθηκαν κτίρια. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δίνονται σκληρές μάχες στην περιοχή Μπαχμούτ.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας βομβαρδισμού στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, νωρίς σήμερα το πρωί και 49 ακόμα νοσηλεύονται τραυματισμένοι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκε μερικώς κτίριο εννέα ορόφων, άλλα πέντε κτίρια διαμερισμάτων ισοπεδώθηκαν και πολλά ακόμα υπέστησαν ζημιές σε 12 ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, δήλωσε ο Ολεξάντρ Σταρούχ, κυβερνήτης στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Οκτώ άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων και δεσμεύθηκε ότι αυτοί που έδωσαν εντολή για αυτά τα «ανηλεή» χτυπήματα θα λογοδοτήσουν.

Russian rockets destroyed 6 houses in Zaporizhzhia tonight. 17 civilians died, more than 40 were injured. #WarInUkraine #War #StandWithUkraine #Ukraine #Україна #мобилизация pic.twitter.com/JNiX8Mvc4C

Νωρίτερα, ο τοπικός αξιωματούχος Ανατόλι Κούρτεφ ανέφερε μέσω Telegram ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πύραυλοι έπληξαν πολυώροφη πολυκατοικία και άλλα κτίρια.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Todays #zaporizhzhia 🙏🙏. More than 20 killed and 45 injured. #russia hasn’t stopped to kill #Ukrainians. There are my friends and this is #Ukraine. #russiaisaterrorisstate #HelpUkraine #NAFOfellas #SlavaUkraini #StandWithUkraine #StopPutin #Ukraine pic.twitter.com/oa6W1p0Nt9