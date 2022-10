Ουκρανία: Πέντε νεκροί από τους βομβαρδισμούς στη Ζαπορίζια

Ρωσικοί πύραυλοι είχαν πλήξει και κομβόι αμάχων, σκοτώνοντας 23 ανθρώπους στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της πόλης Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ενώ υπέστησαν ζημίες ή καταστράφηκαν κτίρια κατοικιών και προκλήθηκαν εκτεταμένες πυρκαγιές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, Ολεξάντρ Σταρούχ.

#Russian invaders shelled #Zaporizhzhia this morning. The number of casualties is not known yet. pic.twitter.com/u7RfJ197oY