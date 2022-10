Γέφυρα Κριμαίας: Γιατί η έκρηξη συνιστά πλήγμα για τους Ρώσους - 3 νεκροί

Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην κομβικής σημασίας γέφυρα της Κριμαίας. Οι Ρώσοι κατηγορούν τους Ουκρανούς για το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει παραδεχθεί επίσημα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την έκρηξη.

Έκρηξη σε παγιδευμένο όχημα προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά στη γέφυρα της Κριμαίας, μια υποδομή καίριας σημασίας και σύμβολο της προσάρτησης της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, χωρίς να κατηγορεί άμεσα το Κίεβο.

Η γέφυρα, που κατασκευάστηκε με μεγάλο κόστος με εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για να συνδέσει την χερσόνησο που προσαρτήθηκε με το ρωσικό έδαφος, χρησιμεύει κυρίως για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό που επιχειρεί στην Ουκρανία.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας

«Στις 06:07 ( τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική επιτροπή, δύο τμήματα της γέφυρας που χρησιμοποιούνται από τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές, ωστόσο, οι αψίδες για τη διέλευση των πλοίων δεν υπέστησαν ζημιά, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η κυκλοφορία οχημάτων και τρένων στη γέφυρα έχει σταματήσει, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns