Έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς: «Οφείλεται σε ανατίναξη οχήματος με εκρηκτικά»

Συναγερμός σήμανε στην Ουκρανία, μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς. «Οφείλεται σε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, λένε οι Ρώσοι για τη φωτιά που ξέσπασε στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία. Ο Πούτιν έδωσε εντολή για διερεύνηση του περιστατικού.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η πυρκαγιά στη γέφυρα που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

🚨 Explosion on the #Kerch bridge which connects Russia to Crimea. Part of structure has collapsed. pic.twitter.com/wOntlXUvUh — Igor Sushko (@igorsushko) October 8, 2022

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η επιτροπή.Πάντως, οι εικόνες από τη γέφυρα δείχνουν μια μεγάλη φωτιά που τυλίγει τουλάχιστον δύο σιδηροδρομικά βαγόνια από ένα τρένο στη γέφυρα, συνοδευόμενη από μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού.

The road span of the Crimean Bridge is sitting in the Kerch Strait pic.twitter.com/8Lpm3Q32Wq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022

BREAKING ‼️



Photos appear online showing a large fire on what looks like the Kerch Bridge, which connects Crimea to Russia. pic.twitter.com/p0HmxotTFr — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 8, 2022

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά πάνω στην τεράστια γέφυρα αυτή, στο Στενό του Κερτς, που προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας.

«Δεξαμενή καυσίμων σιδηροδρομικού συρμού έπιασε φωτιά», ανέφερε ο οργανισμός σιδηροδρόμων της Κριμαίας.

Η σημασία της γέφυρας του Κερτς που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία

Η γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε —με μεγάλο κόστος— κατ’ εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν, επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις που επιχειρούν στην Ουκρανία. Την εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Μέσω αυτής διέρχονται τόσο τρένα όσο και οχήματα και έχει καίριο ρόλο ως προς τη μεταφορά προσώπων και αγαθών σ τη χερσόνησο. Από την άλλη, για το Κίεβο αποτελεί μισητό σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας.

Η γέφυρα του Κερτς / AP Image

Η Ρωσία διαβεβαίωνε πρόσφατα πως η γέφυρα είναι ασφαλής, παρά τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα είχε απειλήσει με αντίποινα την Ουκρανία αν οι δυνάμεις της αποπειραθούν να την καταστρέψουν.

Στην Κριμαία έχουν καταγραφεί αρκετές εκρήξεις τους τελευταίους μήνες, πιθανόν εξαιτίας ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στη στρατιωτική βάση Τζάνκοϊ τον Αύγουστο, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Ουκρανία: Ομαδικός τάφος βρέθηκε στη Λίμαν

Οι ουκρανικές αρχές εντόπισαν ομαδικό τάφο στην πόλη Λίμαν, που ανακαταλήφθηκε το περασμένο Σάββατο από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Πάβλο Κιριλένκο.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματικό της αστυνομίας, πως ο τάφος αυτός περιείχε 180 πτώματα.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν συχνά τα στρατεύματα της Ρωσίας πως διαπράττουν εγκλήματα πολέμου σε περιοχές που έχουν κυριεύσει αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου. Η Μόσχα το διαψεύδει.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα έγινε εκταφή 436 πτωμάτων στη βορειοανατολική πόλη Ιζιούμ μετά την ανακατάληψή της από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για ανθρώπους που βρήκαν βίαιο θάνατο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο κ. Κιριλένκο, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ντανιέτσκ, ανέφερε στην ανάρτησή του ότι στον ομαδικό τάφο θεωρείται πως κείτονταν τόσο στρατιώτες όσο και πολίτες και ότι ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Πρόσθεσε πως εντοπίστηκε, επίσης, τοποθεσία με περίπου 200 τάφους, που περιείχαν πτώματα αμάχων. Δεν ξεκαθάρισε πότε η πώς πέθαναν.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο