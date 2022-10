Βίντεο - ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα της Κριμαίας

Σοκαριστικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη γέφυρα του Κερτς που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία. «Αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσαν οι Ουκρανοί.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα του Κερτς στη γέφυρα της Κριμαίας, ενώ πάνω της κινούνται οχήματα.

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή.

