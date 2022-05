Ευλογιά των πιθήκων: O FDA ενέκρινε φάρμακο για τη θεραπεία του ιού

Όλα όσα είπε για την ευλογιά των πιθήκων η Γαρυφαλλιά Πουλάκου, Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε ένα νέο φάρμακο που πιστεύεται ότι θα συμβάλει στη θεραπεία της ευλογιάς των πιθήκων, την ώρα που τα κρούσματα του σπάνιου ιού έχουν πλέον εντοπιστεί σε 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η SIGA Technologies, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (20/5) ότι έλαβε το ρυθμιστικό «πράσινο φως» για ένα φάρμακο της ευλογιάς που ήταν ήδη διαθέσιμο και λαμβάνεται από το στόμα.

Tecovirimat (Tpoxx®) (@SigaTech) is FDA and EMA-authorized for the treatment of poxvirus infections, including monkeypox.

My team @KU_Leuven was the first to demonstrate (in 2005) -together with Viropharma - activity of the drug against poxvirus infections in an animal model. pic.twitter.com/rofrlXtAic