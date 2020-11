Εκλογές ΗΠΑ: Τα «συγχαρητήρια» των ηγετών στον Τζο Μπάιντεν

«Συγχαρητήρια» από όλο τον κόσμο δέχεται ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος «μετακομίζει» στον Λευκό Οίκο και αναλαμβάνει τα ηνία των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» νίκη του Τζο Μπάιντεν, που ήταν αντιπρόεδρός του, στην αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο. «Όταν θα έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι, ο εκλεγμένος πρόεδρος Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος (Κάμαλα) Χάρις θα έχουν κερδίσει μια ιστορική και αποφασιστική νίκη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

«Είμαστε τυχεροί που ο Τζο έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει πρόεδρος και συμπεριφέρεται ήδη ως τέτοιος. Γιατί όταν εισέλθει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά ασυνήθιστων προκλήσεων που κανένας νέος πρόεδρος δεν είχε γνωρίσει: μια πανδημία που μαίνεται, μια άνιση οικονομία και ένα άνισο δικαστικό σύστημα, μια δημοκρατία σε κίνδυνο και ένα κλίμα σε κίνδυνο», πρόσθεσε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Ξέρω ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των Αμερικανών, είτε τον έχουν ψηφίσει είτε όχι. Καλώ λοιπόν όλους τους Αμερικανούς να του δώσουν την ευκαιρία», είπε ο Μπαράκ Ομπάμα υπογραμμίζοντας πως τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της περασμένης Τρίτης έκαναν να αναδυθεί μια χώρα «βαθιά και πικρά διχασμένη».

Όπως είπε, «επαφίεται όχι μόνο στον Τζο και στην Κάμαλα, αλλά και στον καθένα από εμάς, να κάνουμε το μέρος της δουλειάς που μας αναλογεί» «ακούγοντας οι μεν τους δε ώστε να πέσει η θερμοκρασία και να βρούμε κοινό έδαφος για να προχωρήσουμε».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις για την εκλογή τους στην προεδρία και αντιπροεδρία των ΗΠΑ, λιγότερο από μία ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ.

«Ανυπομονώ να εργαστώ με τον εκλεγμένο πρόεδρο Μπάιντεν, την αντιπρόεδρο Χάρις, τη διοίκησή τους και το Κογκρέσο των ΗΠΑ προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε μαζί στις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις», αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη και αυτός με τη σειρά του τον Τζο Μπάιντεν και τον κάλεσε να εργαστούν από κοινού για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις.

«Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις! Έχουμε πολλά να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας εργαστούμε από κοινού!», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε μήνυμά του στο Twitter, το οποίο έστειλε και στην αγγλική γλώσσα.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!