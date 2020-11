Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο νέος Πρόεδρος της Αμερικής

Τέλος στην εκλογική «μάχη» ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν δόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από τέσσερις ημέρες αγωνίας. Ο Μπάιντεν εξασφάλισε 273 εκλέκτορες και είναι ο νέος Πρόεδρος στην Αμερική.

Ο 77χρονος Μπάιντεν είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, μετέδωσαν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το CNN, κέρδισε την πολιτεία της Πενσυλβάνια -που είναι η γενέτειρά του- και τους 20 εκλέκτορες που της αντιστοιχούν και εξασφάλισε 273 εκλέκτορες.

Οι ψηφοφόροι έγραψαν ιστορία, καθώς η Κάμαλα Χάρις έγινε και επισήμως η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Κόρη μεταναστών από την Ινδία και τη Τζαμάικα, είναι η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που διεκδίκησεκαι κατέκτησε την αντιπροεδρία των ΗΠΑ.

Πανηγυρισμοί στην Πενσυλβάνια μετά την ανακοίνωση εκλογής τπυ Μπάιντεν / AP Images

Μεταξύ των άλλων υποψηφίων ήταν η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, η βουλευτής Κάρεν Μπας και η πολιτική ακτιβίστρια από την Τζόρτζια Στέισι Άμπραμς.

Πανηγυρισμοί στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος / AP Images

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπό τον τότε Αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα. Σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του, υποστήριξε ότι διακυβεύεται η «ψυχή του έθνους» και υποσχέθηκε ότι θα επιδιώξει να θεραπεύσει μια χώρα που έχει καταστραφεί από την προεδρία του Τραμπ.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» είπε ο Τζο Μπάιντεν προς τον αμερικανικό λαό, κατά την πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της εκλογής του.

«Αντιμέτωποι με πρωτοφανή εμπόδια, ένας αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισε. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά, ότι η δημοκρατία χτυπά βαθιά στην καρδιά της Αμερικής» δήλωσε ενώ τόνισε ότι τον τιμά η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων προς το πρόσωπό του αλλά και προς την Κάμαλα Χάρις.

Στη συνέχεια κάλεσε του Αμερικανούς να ενωθούν σε αυτή την περίοδο της κρίσης. «Με την εκστρατεία να έχει τελειώσει, ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τον θυμό και τη σκληρή ρητορική και να ενωθούμε ως έθνος». «Ήρθε η ώρα η Αμερική να ενωθεί. Και να θεραπευθεί», συνέχισε και τόνισε: «Είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε, αν το κάνουμε μαζί».

Μάλιστα έστειλε μήνυμα σε όλους τους Αμερικανούς και μέσω Twitter. «Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που έχουμε μπροστά μας θα είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής ότι θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8