Τζιλ Μπάιντεν: Ποια είναι η διάδοχος της Μελάνια Τραμπ

Η σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Τζιλ, θα γίνει η επόμενη Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 69χρονη διδάκτορας αγγλικής φιλολογίας μοιάζει διαμετρικά αντίθετη με την Μελάνια Τραμπ. Στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της τόσο στις τραγωδίες που έζησε όσο και στην πολιτική του καριέρα.

Μέσα από την αίθουσα διδασκαλίας που δε θα ήθελε να αφήσει ακόμη και ως Πρώτη Κυρία, η Τζιλ Μπάιντεν, συνοψίζει αυτό που κάνει επί 43 χρόνια στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν. «Είστε έτοιμοι να νικήσετε; Είστε έτοιμοι να πείτε στον Ντόναλντ Τραμπ 'απολύεσαι!';» ανέφερε η σύζυγός του.

Τον γώρισε το 1975, σε ραντεβού «στα τυφλά» που κανόνισε ο αδελφός του Φρανκ. Εκείνη 24 ετών, εκείνος 33, ήταν ήδη γερουσιαστής και χήρος.

Τρία χρόνια πριν ο Τζο είχε χάσει σε τρομερό τροχαίο την πρώτη του σύζυγο Νίλια και την μόλις ενός έτους κορούλα τους Ναόμι. Τα δύο αγόρια τους Μπο και Χάντερ τραυματίστηκαν. Η Τζιλ έγινε για κείνα η μαμά που έχασαν καθώς -μετά από,πέντε προτάσεις γάμου- είπε τελικά το «ναι» στον Τζο το 1977. Όντας παντρεμένη πήρε μέχρι και διδακτορικό ενώ ξέρει τι σημαίνει «Λευκός Οίκος» καθώς ο Μπάιντεν ήταν επί οκτώ χρόνια αντιπροέδρος του Ομπάμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS η Τζιλ Μπάιντεν είπε πως αν γίνει πρώτη κυρία, θα στηρίξει τη δωρεάν εκπαίδευση στα κολέγια, την χρηματοδότηση για την έρευνα κατά του καρκίνου και την υποστήριξη των οικογενειών στρατιωτικών.

Το πρώτο της σχόλιο για την εκλογή του συζύγου της έκανε η Τζιλ Μπάιντεν μέσω Twitter, αναρτώντας μια φωτογραφία. «Θα είναι πρόεδρος για όλες τις οικογένειές μας» έγραψε η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK