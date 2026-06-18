Στιγμές τρόμου για 25χρονο - Τον άρπαξαν και του απέσπασαν 20.000 ευρώ

Συνελήφθησαν δύο αδέρφια ηλικίας 16 και 20 ετών

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν 25χρονο Και Του Πήραν 20.000 Ευρώ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 25χρονος θύμα αρπαγής στη Θεσσαλονίκη από πέντε άτομα υπό την απειλή όπλου.
  • Δύο αδέλφια, 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν για την απαγωγή και εκβίαση του 25χρονου.
  • Οι δράστες ανάγκασαν τον 25χρονο να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν όπλα και μαχαίρια από τα σπίτια των συλληφθέντων.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τριών συνεργών των δραστών.

Θύμα αρπαγής έπεσε ένας 25χρονος στη Θεσσαλονίκη από πέντε άτομα, τα οποία υπό την απειλή όπλου κατάφεραν να του αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο, να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που τού υπέδειξαν.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φερόμενοι ως δράστες επιβίβασαν το πρωί της Τετάρτης τον 25χρονο (γνωστό του 20χρονου συλληφθέντα) σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών συνεργών τους συνεχίζονται.

Σε βάρος των πέντε εμπλεκόμενων προσώπων -ανάμεσά τους δύο ακόμη 16χρονοι κι ένας 18χρονος- σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση (από κοινού), όπως επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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