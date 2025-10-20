Ποιοι αθλητές δικαιούνται εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις

Η εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΦΑΑ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα «μπόνους» του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι γονείς, αλλά και οι μαθητές αθλητές ενδιαφέρονται για το πλαίσιο βάσει του οποίου τους δίνεται η δυνατότητα έχοντας επιτύχει σημαντικές αθλητικές διακρίσεις είτε να εισαχθούν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΦΑΑ χωρίς Πανελλήνιες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είτε να λάβουν προσαύξηση μορίων στις Πανελλήνιες.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ο θεσμός των διακριθέντων αθλητών «αναγνωρίζει την προσπάθεια και την αφοσίωση των μαθητών που τιμούν τη χώρα και τον αθλητισμό» και ταυτόχρονα «εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για ακαδημαϊκή εξέλιξη». Για τους μαθητές-αθλητές που διακρίνονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο υπάρχει πρόβλεψη για ένα σύστημα που επιβραβεύει την προσπάθεια, τη συνέπεια και την αριστεία εντός γηπέδων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr