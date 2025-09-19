Συναγερμός για την έξαρση του μύκητα Candida auris

Συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας από τη ραγδαία εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris.

Όπως εξήγησε η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για έναν ενδονοσοκομειακό μύκητα, ο οποίος δεν είναι επικίνδυνος για τον πληθυσμό που δε νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ίδια πρόκειται για έναν μύκητα, που εμφανίζεται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία, όμως φέτος παρουσιάζει αύξηση 60% σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους γιατρούς είναι πως πρόκειται για έναν μύκητα αρκετά ανθεκτικό σε αντιμυκητησιακά και αντισυπτικά φάρμακα.

Εντοπίζεται μόνο μέσα στα νοσοκομεία, ειδικά στις ΜΕΘ και κινδυνεύουν ιδιαίτερα οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, οι καρδιοπαθείς και όσοι αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις.

Η κυρία Παγώνη, σημείωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Αθήνας, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουν επίσης καταγραφεί θάνατοι από τον συγκεκριμένο μύκητα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Αυτό που συστήνει είναι ενδελεχής καθαριότητα στα νοσοκομεία και αυστηρά μέτρα προσωπικής υγιεινής, ειδικά από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τους ασθενείς στα νοσοκομεία, οι οποίοι πριν μπουν στο νοσοκομείο και αφού φύγουν θα πρέπει να πλένουν επιμελώς τα χέρια τους.

Πάντως η κ. Παγώνη σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στον πληθυσμό και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.