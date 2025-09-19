Συναγερμός για την έξαρση του μύκητα Candida auris

«Αύξηση 60% σε όλη την Ευρώπη», λέει η Ματίνα Παγώνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 13:26 10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
19.09.25 , 13:02 Δούνια: «Έστειλα "καλή επιτυχία" στον Κ. Τσουρό. Είμαστε πολιτισμένοι»
19.09.25 , 13:00 Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
19.09.25 , 12:54 Μαρίνα Σάττι: «Όλο το καλοκαίρι δε σας ενδιέφερε τι έκανα;»
19.09.25 , 12:53 Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες
19.09.25 , 12:51 Mandarin Oriental:Βραβεύτηκε ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο
19.09.25 , 12:44 Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
19.09.25 , 12:42 Γκοτσόπουλος: «Οι αγάπες οι μεγάλες ξεκινάνε από μεγάλο μίσος»
19.09.25 , 12:40 Ίλιον: 13χρονη «έφαγε» γροθιά στο πρόσωπο
19.09.25 , 12:17 Εριέττα Κούρκουλου: «Έκανα τατουάζ την προσωπογραφία του πατέρα μου»
19.09.25 , 12:14 Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
19.09.25 , 12:07 Τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης
19.09.25 , 12:00 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
19.09.25 , 11:50 GNTM αποκλειστικό: «Έχουμε συγκλονιστεί. Είναι το καλύτερο casting ever»
19.09.25 , 11:50 Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Συναγερμός για την έξαρση του μύκητα Candida auris
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
Ίλιον: 13χρονη «έφαγε» γροθιά στο πρόσωπο
10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας από τη ραγδαία εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris.

Όπως εξήγησε η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για έναν ενδονοσοκομειακό μύκητα, ο οποίος δεν είναι επικίνδυνος για τον πληθυσμό που δε νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. 

Έξαρση παρουσιάζει στα νοσοκομεία ο μήκυτας Candidozyma auris - AP Images

Έξαρση παρουσιάζει στα νοσοκομεία ο μήκυτας Candidozyma auris - AP Images

Συναγερμός στην Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα του μύκητα Candida Auris

Σύμφωνα με την ίδια πρόκειται για έναν μύκητα, που εμφανίζεται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία, όμως φέτος παρουσιάζει αύξηση 60% σε όλη την Ευρώπη. 

O μήκυτας αυτός είναι αρκετά ανθεκτικός στα αντιμυκητισιακά φάρμακα - AP Images

O μήκυτας αυτός είναι αρκετά ανθεκτικός στα αντιμυκητισιακά φάρμακα - AP Images

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους γιατρούς είναι πως πρόκειται για έναν μύκητα αρκετά ανθεκτικό σε αντιμυκητησιακά και αντισυπτικά φάρμακα. 

Το «πλεονέκτημα» του Candida Auris - «Έχει εντοπιστεί στον Ευαγγελισμό»

Εντοπίζεται μόνο μέσα στα νοσοκομεία, ειδικά στις ΜΕΘ και κινδυνεύουν ιδιαίτερα οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, οι καρδιοπαθείς και όσοι αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις. 

Έχει καταγραφεί αύξηση 60% του μήκυτα στα νοσοκομεία της Ευρώπης - AP Images

Έχει καταγραφεί αύξηση 60% του μήκυτα στα νοσοκομεία της Ευρώπης - AP Images

Η κυρία Παγώνη, σημείωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Αθήνας, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουν επίσης καταγραφεί θάνατοι από τον συγκεκριμένο μύκητα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. 

Candida auris: Πόσο επικίνδυνο είναι το μικρόβιο των ΜΕΘ

Αυτό που συστήνει είναι ενδελεχής καθαριότητα στα νοσοκομεία και αυστηρά μέτρα προσωπικής υγιεινής, ειδικά από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τους ασθενείς στα νοσοκομεία, οι οποίοι πριν μπουν στο νοσοκομείο και αφού φύγουν θα πρέπει να πλένουν επιμελώς τα χέρια τους. 

Οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί - AP Images

Οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί - AP Images

Πάντως η κ. Παγώνη σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στον πληθυσμό και πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΥΚΗΤΑΣ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top