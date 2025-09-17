Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

Στον απόηχο των τουρκικών αναγγελιών για τις έρευνες του «Πίρι Ρέις»

17.09.25 , 09:35 Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΕΘΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άσκηση ετοιμότητας στον Έβρο και στο Αιγαίο διατάχθηκε νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9), με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.

Η άσκηση έρχεται μετά τις τουρκικές αναγγελίες για έρευνες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο. 

Νέοι μισθοί για Αστυνομία, Στρατό, Πυροσβεστική & Λιμενικό – Δείτε τα ποσά

Σύμφωνα με την Καθημερινή, από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε 30 νησιά. Συμμετέχουν περισσότερα από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο στόχος της άσκησης είναι να δοκιμαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Νίκος Δένδιας: Τέλος η θητεία σε Ναυτικό και Αεροπορία

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
