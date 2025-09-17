Τζένη Μελιτά: Πώς γιόρτασε την επέτειο γάμου της με τον Σπύρο Μαργαρίτη

Το ξεχωριστό πάρτι με τον σύζυγό της για την 2η επέτειο τους

Δείτε βίντεο για τα γενέθλια της Τζένης Μελιτά από το Πρωίαν σε είδον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη δεύτερη επέτειο γάμου τους γιόρτασαν χθες η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023 και χθες έκλεισαν δύο χρόνια γάμου.

Η Τζένη Μελιτά, με αφορμή την επέτειο με τον σύζυγό της, διοργάνωσε ένα ιδιαίτερο πάρτι μαζί με τους κουμπάρους τους, για να το γιορτάσουν όλοι μαζί.

Το απόγευμα της Τρίτης, η παρουσιάστρια, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το πάρτι για την επέτειο και όπως θα δεις, το ζευγάρι έσβησε και μια εντυπωσιακή τούρτα.

«2 χρόνια γάμου, 1 επέτειος αξέχαστη με τους αγαπημένους μας κουμπάρους και άπειρη αγάπη και στήριξη», έγραψε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Melita (@melitajenny)

Η Τζένη Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης παντρεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023, σε μία λιτή και κομψή τελετή με καλεσμένους μόνο στενούς φίλους και συγγενείς.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι κουμπάροι και αγαπημένοι συνεργάτες, ανάμεσά τους ο Φώτης Σεργουλόπουλος, ο Παναγιώτης Καρδερίνης αλλά και η γνωστή σεφ Γωγώ Δελογιάννη, που ανέβασαν φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την ημέρα εκείνη.

Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει τον έγγαμο βίο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να κρατά τις πιο προσωπικές του στιγμές μόνο για τους δικούς του ανθρώπους.

Τζένη Μελιτά: Πώς γιόρτασε την επέτειο γάμου της με τον Σπύρο Μαργαρίτη

