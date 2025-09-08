«Ματωμένο φεγγάρι»: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα - Δείτε εικόνες

Το «ματωμένο φεγγάρι» έκανε χθες την εμφάνισή του στον ουρανό και εντυπωσίασε τους πάντες με το βαθύ κόκκινο χρώμα που πήρε, όσο διήρκησε η έκλειψη σελήνης.

Το φαινόμενο ήταν ορατό σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Οι πρώτοι τυχεροί ήταν οι κάτοικοι της Ασίας και της δυτικής Αυστραλίας και στη συνέχεια ακολούθησε η Ευρώπη, η Αφρική και η Αμερική.

Στη χώρα μας το «ματωμένο φεγγάρι» ήταν ορατό για περίπου 82 λεπτά από τις 20:30 έως και τις 21:52 και μάλιστα με γυμνό μάτι.

Το αποκορύφωμα καταγράφηκε στις 21:11, που το φεγγάρι βρέθηκε πιο βαθιά στη σκιά της Γης και το φαινόμενο ολοκληρώθηκε στις 23:55.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Π. Γιαννόπουλος το φεγγάρι είχε αυτό το βαθύ κόκκινο χρώμα επειδή το ηλιακό φως φιλτράρεται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης. Η ατμόσφαιρα διαχέει το μπλε φως, ενώ το κόκκινο φως περνάει ανεμπόδιστο και φτάνει στο φεγγάρι, βάφοντάς το κόκκινο.

Σύμφωνα με τη NASA, η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνειά της. Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, η σελήνη παίρνει μια βαθιά κόκκινη ή χαλκί απόχρωση, γι’ αυτό και ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι».

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από την έκλειψη σελήνης