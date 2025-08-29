Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Είχε σκοπό να τις διακινήσει στα Εξάρχεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 20:30 Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
29.08.25 , 20:28 Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ
29.08.25 , 19:49 Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της
29.08.25 , 19:36 Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
29.08.25 , 19:33 Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
29.08.25 , 19:13 «Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 19:00 Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη
29.08.25 , 19:00 MINI: Το μοντέλο που άλλαξε την αυτοκίνηση
29.08.25 , 18:53 Ο «χάρτης» των πληρωμών e - ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ  από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου
29.08.25 , 18:41 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ακούω τη φωνή της γιαγιάς μου μέσα απ’ τον αέρα»
29.08.25 , 18:37 CUPRA Tindaya: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο
29.08.25 , 18:14 Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram
29.08.25 , 18:09 Καμίνια: Σήμερα η απόφαση για τον 5χρονο - Θα απομακρυνθεί απ' τη μητέρα;
29.08.25 , 17:46 Pirelli και Inter γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας
29.08.25 , 17:45 Ψηφιακές υπηρεσίες ΕΦΚΑ: 140 νέες λειτουργίες έως το τέλος του 2025
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
Αυτή είναι η οδηγός της Πόρσε: Διασκέδαζε με τον Τρ. Σαμαρά πριν το τροχαίο
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Έφερνε Με ΕΛΤΑ Συσκευές Ατμίσματος Με Κάνναβη Από ΗΠΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο οποίος έβαζε στη χώρα συσκευές ατμίσματος με κάνναβη από τις ΗΠΑ με σκοπό να τις διακινήσει στην Αθήνα. 

Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα χαροπαλεύει μετά την επίθεση στη Μινεσότα

Η ανακοίνωση της αστυνομίας 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος εισήγαγε ταχυδρομικά από τις Η.Π.Α. συσκευές ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη, με σκοπό τη διακίνηση στην περιοχή των Εξαρχείων.

Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Ειδικότερα, από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών εντοπίστηκε ταχυδρομικό δέμα που περιείχε συνολικά -50- συσκευασίες ατμίσματος κάνναβης συνολικού βάρους -100- γραμμαρίων.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και ο δράστης

Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και από την κατοχή του 31χρονου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 50 συσκευασίες ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη βάρους 100 γραμμαρίων,
  • 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 13,1 γραμμαρίων,
  • το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ,
  • ζυγαριά ακριβείας,
  • 2 τρίφτες κάνναβης,
  • συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
  • δίκυκλο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Σημειώνεται ότι, όπως έχει διαπιστωθεί οι συσκευές ατμισμού που περιέχουν κάνναβη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία τους όσο και για την παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να ακολουθήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει τις δράσεις της για την προστασία των παιδιών και της νεολαίας από τέτοιου είδους απειλές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια της κοινωνίας.

Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΑΤΜΙΣΜΑ
 |
ΚΑΝΝΑΒΗ
 |
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
 |
ΗΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top