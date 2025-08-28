Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα: Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε στην Πρέβεζα.
Πρόκειται για δασική πυρκαγιά σε τρία μέτωπα, στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος, σύμφωνα με μήνυμα που εστάλη από το 112 και το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Αηδόνι #Νάρκισσος και #Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.