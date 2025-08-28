Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα: Ήχησε το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Φωτιά Τώρα Στο Αηδόνι Πρέβεζας - Ήχησε Το 112
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε στην Πρέβεζα

Πρόκειται για δασική πυρκαγιά σε τρία μέτωπα, στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος, σύμφωνα με μήνυμα που εστάλη από το 112 και το οποίο καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

 

 

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΡΕΒΕΖΑ
