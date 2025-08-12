Φωτιά τώρα στο Πευκόφυτο Ωρωπού

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στο Πευκόφυτο Ωρωπού, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Καίει σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
