Φωτιά τώρα στο Πευκόφυτο Ωρωπού

Καίει στην περιοχή Κατηφόρια

Φωτιά στο Πευκόφυτο Ωρωπού- Οι πρώτες πληροφορίες/ βίντεο από ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στο Πευκόφυτο Ωρωπού, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι.

Καίει σε αγροτοδασική έκταση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Περισσότερα σε λίγο...

Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΩΡΩΠΟΣ
