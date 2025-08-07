Φωτιά στον Ίασμο Ροδόπης

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην Μελίταινα του δήμου Ίασμου Ροδόπης.
Όπως αναφέρει το xronos.gr της Κομοτηνής οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν να προσεγγίσουν το μέτωπο που είναι σε δύσβατο σημείο, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην ορεινή Ροδόπη.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.