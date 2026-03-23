MG ZS Max: Τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσεις

Με δυναμικό σχεδιασμό και μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις, το MG ZS Max προσφέρει άνετους χώρους για όλους τους επιβάτες και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας στην καθημερινή χρήση. Με μήκος 4,43 μέτρα και μεταξόνιο 2,61 μέτρα, εξασφαλίζει ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 443 λίτρα, που μπορούν να αυξηθούν έως 1.457 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Προηγμένη υβριδική τεχνολογία Hybrid+

Στην υβριδική του έκδοση, το MG ZS Max εξοπλίζεται με το σύστημα Hybrid+, το οποίο συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ έως 197 ίππους. Το υβριδικό σύστημα προσφέρει ιδιαίτερα αποδοτική λειτουργία, με κατανάλωση μόλις 5l/100 km (WLTP), ενώ επιτρέπει και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, οι επιδόσεις παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για την κατηγορία, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,7 δευτερόλεπτα!

Τεχνολογία και ασφάλεια MG Pilot

Το MG ZS Max διαθέτει από τη βασική έκδοση ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού μέσω του συστήματος MG Pilot, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Adaptive Cruise Control -Automatic Emergency Braking (AEB) -Forward Collision Warning (FCW)-Lane Keep Assist (LKA)-Blind Spot Detection

Το MG ZS Max ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και infotainment, προσφέροντας ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’ και κεντρική οθόνη αφής έως 12,3’’, με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.Group 5, Ομαδοποιημένο αντικείμενοΠαράλληλα, υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση του smartphone στο σύστημα του αυτοκινήτου. Η ανάρτηση του MG ZS Max έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην άνεση και την οδηγική ευχαρίστηση, ενώ η βελτιστοποιημένη ηχομόνωση εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Οι πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία όπως: Κάμερα 360° περιμετρικής όρασης-Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού - Ζάντες αλουμινίου έως 18’’-αναβαθμίζοντας περαιτέρω την άνεση και την premium αίσθηση του μοντέλου.

Το MG ZS Max διατίθεται επίσης με κινητήρα βενζίνης απόδοσης 115 ίππων, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των C-SUV με τιμή που ξεκινά από €19.950! Όπως όλα τα μοντέλα της MG, συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της μάρκας για αξιοπιστία και σιγουριά.